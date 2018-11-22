شركة Tesla مهتمة بالتعاون مع شركة Mercedes-Benz لإنشاء شاحنة كهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت

Maybe interesting to work with Daimler/Mercedes on an electric Sprinter. That’s a great van. We will inquire. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

جديدة من الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk إلى أن الشركة قد تكون مهتمة بالعمل مع شركة Mercedes-Benz على شاحنة كهربائية. وكما تعلمون على الأرجح، فشركة Tesla تشتهر بتصنيع السيارات الكهربائية، ليس بعد الآن على أي حال، في حين تشتهر شاحنة Mercedes-Benz Sprinter بقوتها. وتم إطلاق أحدث طراز من شاحنة Mercedes-Benz Sprinter في شهر فبراير من هذا العام. والآن، تخطط شركة Mercedes-Benz لتقديم نسخة كهربائية من هذه الشاحنة في العام المقبل.

كان Elon Musk قد رد على تغريدة حول Mercedes-Benz Sprinter، وقال أنه قد يكون من المثير للإهتمام العمل مع شركة Mercedes-Benz على نسخة كهربائية من شاحنة Sprinter، مضيفًا أنها سيارة رائعة. وبطبيعة الحال، هذا يشير إلى أن شركة Tesla ستتحدث مع شركة Mercedes-Benz عن شراكة محتملة لإنشاء نسخة كهربائية من شاحنة Mercedes-Benz Sprinter.

شركة Mercedes-Benz لم تعلق بشكل رسمي بعد على هذه المسألة، لذا لا يزال موقفها من التعاون مع شركة Tesla غير معروف. ومع ذلك، قال متحدث بإسم الشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة السيارات لوكالة الأنباء رويترز أنه سعيد بالإهتمام الذي أظهره Elon Musk إتجاه شاحنة شركة Mercedes-Benz.

وكان السيد Dieter Zetsche، والذي يشغل منصب الرئيس التنفذي لشركة Daimler، وهي الشركة الأم لشركة Mercedes-Benz قد أخبر صحيفة بولندية الشهر الماضي أنه لا يستبعد وجود شراكة مع شركة Tesla في وقت ما في المستقبل. قد يتذكر البعض منكم أن الشركتين كانتا على علاقة في الماضي. إشترت شركة Daimler حصة 9.1 في المئة في شركة Tesla مقابل نحو 50 مليون دولار أمريكي في العام 2009 قبل أن تتحول Tesla إلى شركة عامة. وفي وقت لاحق، باعت حصتها في شهر أكتوبر من العام الماضي مقابل 780 مليون دولار أمريكي.