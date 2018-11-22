الطرازات الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستضم السيراميك في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة سامسونج تستخدم الزجاج في الواجهات الخلفية لهواتفها الذكية الرائدة منذ العام 2015 مع الهاتفين Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge. وفي بداية العام المقبل، قد تستخدم شركة سامسونج السيراميك لأول مرة. في الواقع، لقد وردتنا اليوم إشاعة جديدة تقول بأن النسخ الأرقى من الهاتف Galaxy S10 ستحصل على واجهات خلفية مصنوعة من السيراميك.

النسخة الأدنى والتي تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش ستحصل على واجهة خلفية مغطاة بالزجاج، في حين ستحصل النسخ الأخرى التي تضم شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش على واجهات خلفية مصنوعة من السراميك. وتقول هذه الإشاعة بأن هذه الطرازات الأرقى ستكون متوفرة باللونين الأبيض والأسود، على الأقل في البداية. قد يضم الهاتف Galaxy S10 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G كذلك واجهة خلفية مصنوعة من السيراميك، فضلا عن ذاكرة داخلية تصل إلى 512GB، ولكن قد لا يتم الإعلان هذا الطراز إلا بعد مرور بضعة أشهر على إطلاق الطرازات الثلاثة المذكورة آنفا.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد سمعنا بأن النسخة الأدنى من الهاتف Galaxy S10 والتي تضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش ستحصل على مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، في حين ستحصل الطرازات الأرقى التي تضم شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش مستشعرات بصمات الأصابع في الشاشة علمًا أن هذه المستشعرات ستعمل بالموجات فوق الصوتية.

وبالعودة إلى السيراميك، فقد إختارت شركة سامسونج على ما يبدو إستخدام هذه المادة في الطرازات الأرقى من Galaxy S10 لأنها مادة صلبة للغاية، وأكثر مقاومة للخدوش بالمقارنة مع الزجاج. وعلاوة على ذلك، فهي تمتاز بملمس ولمعان لا يتطابق مع الزجاج. على عكس المعدن، فمادة السيراميك لا تقوم بإيقاف الإشارات الخلوية، لذلك ليست هناك حاجة للتضحية بجودة الإستقبال أو الشحن اللاسلكي.