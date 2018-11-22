ساعات Apple Watch المستقبلية قد تضم مستشعر مدمج للأشعة فوق البنفسجية

فاطمة أيت طالب - دبي - التعرض لأشعة الشمس صحي لأنه يعطينا الفيتامين D، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون التعرض للكثير من أشعة الشمس سيئًا لأن الأشعة فوق البنفسجية لديها القدرة على إحداث سرطان الجلد. ومع ذلك، كم مقدار التعرض المناسب للشخص؟ هذا أمر تأمل آبل في إخبار المستخدمين به في المستقبل من خلال تضمين مستشعرات للأشعة فوق البنفسجية في الساعة الذكية Apple Watch.

إتضح لنا مؤخرًا أن شركة آبل قد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع تصف كيف يمكن أن تأتي ساعات Apple Watch المستقبلية بأجهزة استشعار للأشعة فوق البنفسجية المدمجة حول إطار الساعة الذكية. ستقوم أجهزة الاستشعار هذه بتنبيه مرتديها عندما يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة جدًا.

جاء وصف البراءة كالتالي : ” يستخدم الجهاز مستشعر إضاءة للأشعة فوق البنفسجية للكشف عن تواجد المستخدم في الخارج وقياس وقت التعرض الخارجي التراكمي. يتم تقديم التعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية بشكل اختياري عبر خدمة الرسائل أو التنبيه، ويتم استخدام قيمة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية بشكل اختياري مع التعرض الخارجي التراكمي لتحديد خطر تلف الجلد ولتوفير إرشادات للمستخدم فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الموصى بها “.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت براءة الإختراع هذه ستتحول إلى حقيقة أم لا، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا حولتها شركة آبل إلى حقيقة. تأتي Apple Watch Series 4 مع ميزة الرسم التخطيطي للقلب، وسمعنا أيضًا بأن شركة آبل تستكشف كذلك طرقًا غير جراحية لقياس معدل الجلوكوز في الدم كذلك.