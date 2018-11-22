تكنولوجيا: اللمحات الأولى لمعاينة واجهة مستخدم One من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي من واجهة مستخدم One مؤخراً للمستخدمين، لتجربة المميزات الجديدة المقدمة في هذا الإصدار، حيث تضم الواجهة ميزة جديدة تتيح إغلاق تصميم الشاشة الرئيسية لمنع حذف الأيقونات عن طريق الخطأ.

تدعم واجهة المستخدم one الجديدة من سامسونج تثبيت تصميم الشاشة الرئيسية ومنع حذف أو تحريك الأيقونات عن طريق الخطأ.

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة الآن على هواتف سامسونج التي حصلت بالفعل على الإصدار التجريبي من واجهة مستخدم One مع نظام تشغيل Android Pie، حيث يمكن تفعيل ميزة Lock Home screen layout عبر إختيار الإعدادات ومن ثم قسم Display إلى Home screen.

يذكر أن هذه الميزة توفرت لدى مستخدمي تطبيقات اللانشر المقدمة من جهات خارجية خلال الفترة الماضية، إلا أنها تقدم للمرة الأولى في واجهة مستخدم سامسونج لإصداراتها من الهواتف الذكية.

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