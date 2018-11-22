أصبح بإمكانك الآن تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك من دون كلمة المرور

فاطمة أيت طالب - دبي -

أصبح من السهل ومن الأمن تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك. في الواقع، لقد أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن دعمها لمفاتيح الأمان ( USB Key Security ) التي تستند على معيار FIDO2 لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حسابات مايكروسوفت الخاصة بهم دون الحاجة إلى كتابة إسم المستخدم أو كلمة المرور. لقد تم دعم مفاتيح الأمان وخاصية Windows Hello من خلال المتصفح Microsoft Edge. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت مايكروسوفت أول شركة تدعم إمكانية تسجيل الدخول من دون كلمات السر من خلال المعايير FIDO2 WebAuthn و CTAP2.

إبتداء من اليوم، سيكون بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتثبيت تحديث Windows 10 October 2018 تهيئة خاصية Windows Hello أو مفتاح الأمان من Yubico أو FEITIAN التي تدعم معيار FIDO2. يمكن للمستخدمين الذين لديهم جهاز مزود بكاميرا Windows Live Webcam أو قارئ بصمات الأصابع التوجه إلى قسم الإعدادات في حسابات مايكروسوفت الخاصة بهم بإستخدام المتصفح Microsoft Edge وربط أجهزة Windows 10 الخاصة بهم مع حساباتهم. سيؤدي هذا إلى التخلص من الحاجة إلى كتابة كلمات المرور أثناء تسجيل الدخول.

يتم القيام بذلك من خلال وضع مفتاح خاص على منصة موثوقة في جهاز Windows 10. يتم إستخدامه جنبا إلى جنب مع مفتاح فعلي أو مستشعر بيومتري مرتبط بخاصية Windows Hello للتحقق من المفتاح العام المخزن على خوادم مايكروسوفت. هذا المزيج يوفر المزيد من الأمان ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإحتيالية التي تستفيد من حاجة المستخدمين لتسجيل الدخول عن طريق كتابة الإسم وكلمة المرور.

ميزة تسجيل الدخول من دون كلمة المرور هذه متوفرة حاليًا على المتصفح Microsoft Edge فقط، ولكنها ستكون متاحة كذلك في المتصفحات الأخرى بمجرد أن تبدأ بدعم معايير الأمان WebAuthn و FIDO2.