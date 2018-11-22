الطراز الأرقى من Galaxy S10 قد يضم ست كاميرات، وشاشة بحجم 6.7 إنش، ودعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تشير العديد من التقارير التي رأيناها حتى الآن حول الهاتف Galaxy S10 إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة طرازات من هذا الهاتف. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يشير إلى أنه قد يكون هناك طراز رابع سيكون هو الأرقى ضمن التشكيلة. ويقال بأن هذا الطراز الرابع سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، وست كاميرات إجمالاً، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وتردد في وقت سابق أن شركة سامسونج ستعلن عن نسخة خاصة من الهاتف Galaxy S10 ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G. كان يعتقد أنها ستكون مجرد نسخة من Galaxy S10 المزود بشاشة 6.44 إنش مع مودم متوافق مع شبكات 5G. ومع ذلك، التقرير الجديد يقترح أنه سيكون الشيء الكبير المقبل بالنسبة لشركة سامسونج.

كما هو متوقع، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10، واحد يضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش في حين يضم الطرازين المتبقيين شاشات منحنية الطرفين بأحجام 5.8 إنش و 6.44 إنش. سيضم كلا الطرازين مواصفات مختلفة، فواحد منهما سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الهاتف الملقب بـ Beyond X سيكون هو الهاتف الرائد في هذه السلسلة. سيضم شاشة بقطر 6.7 إنش وأربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الأمام، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G. وبالتالي، هذا يعني بأن شاشة الهاتف Beyond X ستكون أكبر من شاشة الهاتف Galaxy Note 9.

يضيف الكاتب أن شركة سامسونج تفكر أيضًا في إضافة ميزة الشحن اللاسلكي العكسية والتي رأيناها من قبل في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وبالتالي، هذه التقنية ستسمح للهاتف بشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

وتفيد التقارير بأن شركة سامسونج ستعلن عن الهواتف الذكية الأربعة بحلول منتصف شهر فبراير المقبل في حدث خاص. قد يتم إطلاق طرازات Galaxy S10 الثلاثة التي تحدثنا عنها سابقًا أولاً، في حين سيتم إطلاق الطراز الرئيسي الملقب بـ Beyond X عندما يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في مطلع العام المقبل.