شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية عينك وبطاريتك..فيس بوك تطلق ميزة Dark Mode لتطبيق ماسنجر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الشهر الماضى، أعلن "فيس بوك" أن تطبيق ماسنجر حصل على تحديث جديد يحمل بعض المزايا التى تسهل على المستخدمين التنقل، وفى هذا الإعلان، ذكر فيس بوك أن "الوضع المظلم" الجديد سيأتى "فى المستقبل القريب"، والآن بدأ موقع التواصل الاجتماعى فى طرح نظام الألوان الجديد.

وفقًا لموقع "فيس بوك"، فإن Dark Mode عبارة عن واجهة مفعمة بالحيوية تقلل من الوهج من هاتفك، ما يساعد على تصفح الموقع ليلاً دون إرهاق العين، وعلى الرغم من أن تطبيق فيس بوك ماسنجر يحتوى على خلفية بيضاء بالكتابة باللون الأسود، فإن Dark Mode يحول هذه الألوان.

هذا لا يقلل فقط من السطوع، بل إنه يحافظ أيضًا على عمر البطارية، وتشير الشركة إلى أنه سيتم طرح Dark Mode بعد الانتهاء من طرح نسخة "ماسنجر" الجديدة للجميع على مستوى العالم، ومن المحتمل أن يكون هذا خلال الأسابيع المقبلة.