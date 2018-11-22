شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يكشف عن الجيل الثالث من نظارة Spectacles بكاميرا مزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة "سناب شات" تستعد لإطلاق الجيل الثالث من نظارة Spectacles والذى سيضم كاميرا مزدوجة لدعم تقنيات الواقع المعزز التى ستتيح للمستخدم إسقاط تأثيرات على الفيديوهات التى يقوم بتسجيلها، فيما سيكون هيكل النظارة مصنوع من الألمنيوم وسعرها أعلى من ضعفى الإصدار الأول التى أطلقته الشركة عام 2016.

ووفقا لما نشره موقع Cheddar، فقال بعض الأشخاص المقربين من الشركة أن تطبيق سناب سيكون قادرعلى تكوين صورا ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الواقع المعزز عبر الكاميرا المزدوجة فى نظارة Spectacles، فيما يرون أن إطلاق سناب شات للنظارة الجديدة يأتى كخطوة لتعزيز رؤية المدير التنفيذى للشركة إيفان شبيجل لإنشاء نظارة بتقنية تعمل على إسقاط المجسمات والصور الافتراضية على أرض الواقع بكل سهولة.

ومن المنتظر أن تأتى النسخة الجديدة من النظارة بسعر 350 دولار، وهو ما يعتبر سعر مرتفع مقارنة بالإصدارات السابقة مثل النسخة الأولى التى بلغ سعرها 130دولار، إلا أن الشركة تنوى هذه المرة طلب عدد أقل من النظارة، وذلك فى خطوة يمكن تضمينها تحت البند الاحترازى فالعدد المطلوب سيكون بحدود 24 ألف نظارة فقط.