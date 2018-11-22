شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: جوجل تكشف عن سياسة إعلانات جديدة فى انتخابات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة جوجل ستطرح سياسات جديدة فى أوروبا لإتاحة مزيد من الشفافية حول الإعلانات السياسية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبى المقررة فى الربيع.

ونقلت بلومبرج أمس الأربعاء عن جوجل قولها فى منشور عبر مدونة إنها ستلزم المعلنين بتقديم طلبات لنشر إعلانات سياسية والحصول على إثبات لصحتها قبل أن يتمكنوا من سداد قيمتها.

ولم ترد جوجل بعد على طلب للتعليق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت فى سبتمبر، إن شركة فيسبوك وجوجل وشركات تكنولوجية أخرى وافقت على مدونة سلوك لبذل مزيد من الجهود للتصدى لانتشار الأخبار الكاذبة التى قد تؤثر على الانتخابات.

ونقلت وكالة بلومبرج أيضا عن جوجل قولها إنها ستنشر تقريرا حول الشفافية بالاتحاد الأوروبى إلى جانب قاعدة للإعلانات يمكن البحث فيها لتوفير مزيد من المعلومات بشأن المعلنين وثمن الإعلانات والمستهدفين منها.

وأطلقت فيسبوك وجوجل قبل الانتخابات الأمريكية قواعد بيانات عامة تلقى الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موسعة لمدى سرعة الشركتين فى حذف الإعلانات التى تنهتك قواعدهما.