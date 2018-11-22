تقرير جديد يلمح لقدوم نظارات Spectacles جديدة تضم كاميرتين، وتكلف 350$

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقت شركة Snap Inc والتي تقف وراء تطبيق Snapchat الشهير خسارة قدرها 40 مليون دولار أمريكي بسبب الفشل الذريع للجيل الأول من نظارات Spectacles بسبب المبالغة في تقدير الطلب على المنتج. لقد تم إطلاق Spectacles 2 في وقت سابق من هذا العام وكانت الشركة متحفظة مع الطلبات. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة Snap Inc بدأت العمل على نسخة جديدة من نظارات Spectacles سيبلغ سعرها أكثر من 350 دولار أمريكي وستضم كاميرتين.

التقرير الصادر من موقع Cheddar يقول بأن شركة Snap Inc تعتزم إطلاق نظاراتها Spectacles 3 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. ويقال بأن هذه النظارات ستحصل على تصميم جديد كليًا مع إطار مصنوع من الألومنيوم. ستكون الكاميرات قادرة على إنتاج تأثيرات الواقع المعزز في مقاطع الفيديو.

سيتم إستخدام نظام الكاميرا المزدوجة لتطبيق تأثيرات الواقع المعزز وإنشاء تأثيرات الصور الثلاثية الأبعاد من اللقطات التي تلتقطها النظارات. ويقال بأن هذا الأمر يعد جزءًا من رؤية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Snap Inc، السيد Evan Spiegel لإنشاء تكنولوجيا النظارات التي يمكنها وضع العناصر الإفتراضية بسلاسة في العالم الواقعي.

يقال بأن الشركة عازمة على تصنيع 24 آلف وحدة فقط من نظارات Spectacles 3 الجديدة لتفادي الخطأ الذي وقعت فيه الشركة مع الجيل الأول علمًا أن الشركة قامت بنفس الأمر كذلك مع نظارات Spectacles 2 التي تم إصدارها في شهر سبتمبر الماضي والتي تم تصنيع 52 آلف وحدة فقط منها في البداية.

ويقال بأن شركة Snap Inc ذاهبة لإنتاج المزيد من الطرازات من نظارات Spectacles خلال السنوات القادمة على الرغم من أن هذا المنتج لا يجلب أية أرباح للشركة. ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة Snap Inc وضعت خطة مواصلة فقدان المال على هذا المنتج حتى العام 2020.

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