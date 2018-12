شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Shadow of the Tomb Raider تصل لأجهزة mac العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت استوديوهات Feral Interactive المطورة للعبة Tomb Raider، أن النسخة الثانية عشر من سلسلة ألعابها الشهيرة والتى تحمل اسم Shadow of the Tomb Raider ستصل إلى أجهزة Mac العام المقبل، وذلك بعد الإعلان خلال الشهر الماضى عن لعبة Life is Strange 2 التى ستنضم أيضا إلى نظام macOS فى عام 2019.

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فكانت لعبة Tomb Raider قد ظهرت لأول مرة فى عام 1996، فى حين تم إصدار نسخة “Shadow” فى سبتمبر من هذا العام لأجهزة الكمبيوتر الشخصى وPlayStation 4 وXbox One.

وتدور أحداث هذا الإصدار حول ذهاب "لارا كروفت" من مدينة كوزوميل المكسيكية الصاخبة إلى قلب غابة مظلمة فى البيرو لخوض مغامرة خطيرة فى مدينة بيتيتى الخفية، وسوف ينتقل اللاعبين خلال اللعبة إلى الكهوف تحت الماء، والتجول بين الأماكن الطبيعية المذهلة، واكتشاف مقابر مليئة بالتحديات والفخاخ.