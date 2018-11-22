شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات تشغيل لعبة Mutant Year Zero: Road to Eden على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت استوديوهات Funcom عن متطلبات تشغيل لعبة Mutant Year Zero: Road to Eden على أجهزة الكمبيوتر، حيث سيحتاج المستخدمون على الأقل لمعالج Intel Core i5-760 مع ذاكرة وصول عشوائى سعتها 6 جيجابايت وبطاقة NVIDIA GeForce GTX 580 أو AMD Radeon HD 7870. الحد الأدنى من المواصفات لتشغيل اللعبة الحد الأدنى من المواصفات لتشغيل اللعبة - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/10. - معالج: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965 - رامات: 6 جيجا بايت. - كارت الشاشة: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870 - إصدار DirectX: نسخة 11. - ذاكرة داخلية: 8 جيجا بايت. المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/10. - معالج: Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 5 1600X - رامات: 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480 - إصدار DirectX: نسخة 11. - ذاكرة داخلية: 8 جيجا بايت.

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