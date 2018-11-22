ترافلبورت تنشر دراسة تجربة السفر الرقمية العالمية لعام 2018

تشكل القدرات المبتكرة وإتقان التقنيات بمجال السفر أهمية جوهرية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب ما كشفت دراسة عالمية مستقلة أجرتها منصة السفر التجارية الرائدة ترافلبورت Travelport، والتي أشارت إلى أن أربعة من بين خمسة مسافرين من دولة الإمارات (83%) متقبلون مسألة الخضوع لفحص الخصائص الحيوية (الفحص البيومتري) في المطارات من أجل تقليص فترات الانتظار لإتمام إجراءات السفر.

وشملت “دراسة تجربة السفر الرقمية العالمية” السنوية، التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم، أكثر من 16,200 مسافر في 25 دولة، والذين قاموا برحلة عودة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، حيث كشفت النتائج عن أن أكثر من نصف المسافرين (61%) في دولة الإمارات يستخدمون حالياً ميزة البحث الصوتي عن رحلاتهم المقبلة، فيما أشار مسافر واحد من بين خمسة مسافرين (%17) إلى أن هذه الميزة كان لها التأثير الأكبر في خياراتهم.

كما أوضحت نتائج الدراسة أن المسافرين في دولة الإمارات أصبحوا أكثر اعتماداً على استخدام هواتفهم الذكية عند البحث عن رحلات الطيران (%76)، وبالإضافة إلى ذلك، أقر 64% من المشاركين في الدراسة بأنهم لا يمكنهم الاستغناء عن هواتفهم الذكية أثناء السفر، فيما أشار حوالي ثلثي المشاركين (%63) إلى أنهم يشعرون بالقلق عند تعطل هواتفهم أو نفاذ البطارية.

وقد أجريت الدراسة من قبل شركة ترافلبورت بهدف تحديد متطلبات المسافرين من الأدوات الرقمية، حيث أظهرت النتائج أيضاً أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (%58) من دولة الإمارات يهتمون بإجراء البحث والحجوزات عبر هواتفهم الذكية، حيث أنهم يستخدمون ما متوسطه 14 نوع متنوع من التطبيقات عن البحث عن الرحلات والقيام بحجزها.

وقالت كاثرين والنجتون، مديرة ترافبلورت في دولة الإمارات: “تؤكد نتائج دراستنا مدى أهمية الأدوات والوسائل الرقمية، مثل الهواتف الذكية وفحص الخصائص الحيوية والبحث الصوتي عن الرحلات، بالنسبة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلم تعد هذه الأدوات الرقمية مسألة اختيارية بالنسبة لصناعة السياحة عالمياً، إذ أنها توفر نتائج دقيقة وفورية للباحثين عن الرحلات، فضلاً عن أنها ذات أهمية جوهرية من حيث تمكين المؤسسات العاملة في هذه الصناعة من سهولة الوصول إلى عملائهم وتلبية متطلباتهم في عصرنا الحالي”.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى الأهمية الحيوية للميزات التي توفرها تطبيقات البحث عن الرحلات عبر الهواتف الذكية، لاسيما قدرات البحث وحجز الرحلات (%73)، وتلقي إشعارات الرحلات (%67)، وإجراءات الدخول (%68)، وشراء ميزات إضافية على الرحلة مثل خدمات الإنترنت (واي فاي) والوزن المسموح وأولوية الصعود إلى الطائرة (%64).

وأظهرت النتائج أن ثلث المسافرين في دولة الإمارات (%35) يفضلون استعراض جدول الرحلات من خلال منصة واحدة، فيما أبدى 38% منهم شعورهم بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على الدخول إلى خدمات البحث والحجز وإدارتها عبر أجهزتهم الذكية.

وأشار حوالي ثلاثة أرباع المسافرين في دولة الإمارات (%70) إلى أهمية جودة التجربة الرقمية، مثل القيام بإجراءات الدخول عبر الإنترنت واستعراض معلومات بوابة الدخول عبر هواتفهم الذكية، لاسيما عند اختيار الرحلات الترفيهية، وهي نسبة تفوق المسافرين في فرنسا (%58) وألمانيا (%55) واليابان (%39).

وبالرغم من ارتفاع نسبة استخدام الوسائل والمنصات الرقمية بين المسافرين في دولة الإمارات، إلا أن المشاركين في الدراسة أبدوا قدراً من عدم الرضا عن حجوزات الرحلات عبر الإنترنت، فقد أشار حوالي نصف المسافرين إلى أنهم واجهوا عدداً من الصعوبات خلال استخدام هذه المنصات والسائل الرقمية، منها عدم قدرتهم على التأكد من موثوقية الشركات التي يتم من خلالها إجراء الحجوزات، فضلاً عن عدم تضمين بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالرحلة، مثل عدد الحقائب أو الوجبات وغيرها من التفاصيل، وهي النسبة التي شكلت 43% من المسافرين.

كما أعرب أكثر من خمسي المسافرين (%41) عن قلقهم بشأن حجز كل من تفاصيل الرحلة بشكل منفصل، مثل تذاكر الطيران ومكان الإقامة والتنقل بوسائل المواصلات، فضلاً عن تشكّكهم من صحة جميع التقييمات التي تجري من قبل المستخدمين عبر الإنترنت (43%).

وقال جوردون ويلسون، الرئيس التنفيذي لترافلبورت، تعليقاً على نتائج الدراسة: “إننا نلمس جميعاً التأثير البارز الذي تحدثه التكنولوجيا بالنسبة لتغيير كافة جوانب حياتنا تقريباً. يأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط تميز صناعة السياحة بقدرة المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال على توفير تجارب جديدة مستحدثة، والتنافس من أجل سرعة تبني التقنيات المبتكرة لعملائها. وينطبق هذا النهج اليوم من خلال ارتفاع الطلب على وسائل البحث الصوتية عن الرحلات والفحص بالخصائص الحيوية، بخلاف ما كنت عليه الحالة عندما بدأت مسيرتي المهنية في هذه الصناعة قبل 30 عاماً”.

وأضاف: “سوف نواصل في شركة ترافلبورت توفير خيارات متميزة لعملائنا والمسافرين، بما يرتقي بالأداء ويضمن استخدام وسائل ذكية عبر منصتنا تلبي احيتاجاتهم وتعزز تجارب السفر. وفي هذا السياق، فنحن لا نتوقف عن الابتكار وتحفيز استخدام وتجربة وسائل تقنية جديدة، تضمن تحسين تجربة شراء تذاكر الرحلات وإدارة الحجوزات بشكل مستمر. وإنه لمن دواعي سعادتنا أن نتلقى تعليقات إيجابية من جانب عملائنا حول تقنيات المستقبل، والتي لا تزال في مراحل التطوير”.