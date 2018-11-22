شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 700 مليون دولار فى مركز للبيانات بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل ستستثمر ما يقرب من 700 مليون دولار فى مركز بيانات دنماركى مدعوم بالطاقة الخضراء النظيفة، التى تدعم مصالح الشركات كثيفة الطاقة فى منطقة الشمال، كما قالت جوجل إنها ستوقع على اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لمركز البيانات الدنماركى الجديد لضمان أنه يعمل بالطاقة المتجددة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن بلدان الشمال الأوروبى، التى تستطيع توليد الكهرباء بأسعار زهيدة نسبياً من مصادر متجددة مثل الطاقة الكهرومائية والرياح، كانت منذ فترة طويلة نقطة جذب للصناعات التى تستخدم الطاقة الثقيلة، ولكنها تجذب الآن مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، حيث ذكرت دراسة جديدة أصدرها مجلس وزراء الدول الاسكندنافية، وهو هيئة رسمية للتعاون الأقليمى، إن الاستثمار السنوى فى مراكز البيانات الاسكندنافية قد يتضاعف إلى أكثر من 4.57 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقد هرعت الشركات الكبرى لتأمين الطاقة المتجددة الرخيصة لإدارة التكاليف وخفض انبعاثات الكربون من خلال شركات PPA التى تسمح لشركات مثل "جوجل" المملوكة لشركة Alphabet Inc وFacebook وMicrosoft بالشراء مباشرة من مولدات الطاقة، كما تتنافس بلدان الشمال الأوروبى على الاستثمارات التى تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع أسواق FLAP-D الأكثر رسوخًا، وهى اختصار لـ Frankfurt-London-Amsterdam-Paris-Dublin.

وفى حين لا يزال ينظر إلى بلدان الشمال الأوروبى على أنها أقل ارتباطاً من هذه الأسواق، فمن المرجح أن تحصل المنطقة على حصة فى السوق، ولعل ذلك يرجع جزئياً إلى الطاقة المتجددة الوافرة فى المنطقة والاستقرار السياسى، فى حين أن التركيب المزمع لوصلات الألياف البصرية الرئيسية لأمريكا الشمالية وآسيا سيؤدى إلى تحسين الاتصال.

وقالت جوجل إنها تقوم أيضا بتقييم الاستثمارات فى عدد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية فى الدنمارك، وفى سبتمبر وقعت جوجل صفقة لمدة 10 سنوات لشراء الطاقة المتجددة من ثلاث مزارع رياح جديدة يتم بناؤها فى فنلندا والتى ستعمل على تشغيل أحد مراكز البيانات الخاصة بها.

يذكر أنه خلال العام الماضى، وصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى رقم قياسى مع أكثر من 5 جيجاوات، وهو ما يزيد على الثلث عن مستوى عام 2016، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وسيتكلف مركز البيانات الجديد فى مدينة فريدريسيا الصغيرة 4.5 مليار كرونة دنماركية (689 مليون دولار) ويوظف ما بين 150 و 200 موظف بمجرد اكتماله فى عام 2021 وفقا للخطة.