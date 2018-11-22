شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة Silk Labs المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم شركة أبل حاليا بشكل خاص بعالم الذكاء الاصطناعى، لذلك توظف العديد من المتخصصين فى هذا المجال، حيث اجتذبت رئيس قسم الإعلام السابق فى شركة جوجل لإدارة فريق جديد يجمع بين التعلم الآلى والمجموعات المسئولة عن سيرى والعديد من مهندسى البرمجيات، كما استحوذت بهدوء على شركة الذكاء الاصطناعى الناشئة Silk Labs.

ووفقا لموقع The Information الأمريكى، أصدرت تلك الشركة كاميرا المراقبة المنزلية الذكية فى 2016 والتى أظهرت تقنية الذكاء الاصطناعى للتكنولوجيا خفيفة الوزن، وشمل الجهاز على تقنية التعرف على الوجه والجسم التى يمكن أن تتعرف على الوجوه المتعددة والحيوانات الأليفة.

ويمكن أيضًا تشغيل الموسيقى استنادًا إلى ذوق المستخدم والاقتران بأدوات خارجية مثل سماعات Sonos ومصابيح الإضاءة الذكية.

يذكر أن شركات مثل فيس بوك وجوجل أصدرت شاشات ذكية هذا العام، وعلى الرغم من أن الشركة لا تمتلك سجلاً جيدًا عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فإن عملية شراء Silk Labs يمكن أن تسمح لشركة Apple بتوسيع نطاق منتجاتها المنزلية الذكية.