كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| غسالة بورش تحظى بشعبية كبيرة وسريعة في الصين

متابعة-سنيار: أرادت باناسونيك إنشاء غسالة خاصة للسوق الصيني لا تتميز فقط بتصميم فائق الأناقة ولكنها تأتي مع وظائف محسنة بشكل كبير.

وقد تعاونت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة مع شركة Studio F.A. Porsche منذ فترة طويلة في المشروع الذي أدى إلى إنشاء غسالة أنيقة تكلف 2900 دولار وتحمل اسم Alpha.

تتميز باناسونيك ألفا، التي تعد الأفضل في فئتها، بتصميم أوروبي، حيث يتم الحفاظ على الجماليات نظيفة وبسيطة قدر الإمكان دون المساومة على الأداء الوظيفي، وقد تم الاحتفاظ بأعداد المفاتيح والأزرار والثغرات إلى أدنى حد لضمان صيانة الماكينة وتنظيفها بسهولة، في حين تحصل الماكينة على غلاف من الفولاذ غير القابل للصدأ.

تم تزويد الغسالة أيضاً بشاشة TFT تشبه لوحة عدادات السيارة، وتم تجهيز Alpha بميزة Wi-Fi لمساعدة المالكين على تشغيلها عن بُعد عبر الهاتف الذكي وتلقي رسالة نصية عند الانتهاء من عملية الغسيل.