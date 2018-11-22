كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Morph”…زجاجة مياه مبتكرة على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: تم إطلاق تصميم زجاجة مياه مبتكرة عبر كيك ستارتر هذا الأسبوع تحمل اسم “Morph”.

الزجاجة أو القارورة المبتكرة لا تسمح لك فقط بحمل شرابك المفضل ولكن أيضًا بتخزين أشياء صغيرة مثل محفظتك ومفاتيحك وغيرها.

يتميز تصميم زجاجة Morph بجزئين منفصلين يمكن ضبطهما تلقائيًا بناءً على المحتويات، حيث يحمل الجزء الأول شرابك بينما يحمل الثاني حاجياتك اليومية (EDC).

“تم إنشاء مساحة التخزين باستخدام جيب سيليكون قابل للغلق، ويمكنك وضع العناصر الخاصة بك في الجيب وملء الزجاجة، كما يمكنك زيادة مساحة المياه أو زيادة مساحة التخزين.

وتسمح مساحة التخزين، بتخزين الأشياء مثل المفاتيح والنقد وبطاقات الائتمان والأدوات الصغيرة متعددة الاستخدامات، ويمكن إزالته وتنظيفها بسهولة.

زجاجة المياه Morph متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 32 دولار أو ما يقرب من 25 جنيه استرليني، ومن المتوقع أن تتم عملية الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما من مايو 2019.