شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 6 تصريحات لمارك زوكربيرج بحواره مع CNN.. لن أتخلى عن فيس بوك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مارك زوكبيرج، رئيس "فيس بوك" حوارًا حصريًا مع شبكة CNN تحدث من خلاله عن مستقبل الشركة، والشائعات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية، وشيريل ساندبرج رئيسة العمليات ودورها خلال الفترة الماضية، جنبًا إلى جنب الشائعات التى تحدثت عن رحيلها، وفيما يلى أهم تصريحات أدلى بها زوكربيرج بحواره.

- قال زوكربيرج إنه يعتزم البقاء كرئيس لمجلس الإدارة، وأن شيريل ساندبرج رئيسة العمليات لن تذهب إلى أى مكان.

- أكد زوكربيرج أن شيريل جزء مهم بالفعل من هذه الشركة، فهى تقود الكثير من الجهود لمعالجة الكثير من القضايا، وقال: "لقد كانت شريكًا مهما بالنسبة لى لمدة 10 سنوات، وأتمنى أن نعمل معًا لعقود مقبلة أخرى".

- تحدث زوكربيرج عن تقرير نيويورك تايمز بوضوح، إذ قال "ليس من الواضح لى على الإطلاق أن التقرير صحيح، فالكثير من الأشياء التى كانت فى ذلك التقرير، تحدثنا عنها مع المراسلين فى وقت مبكر وأخبرناهم أن كل ما رأيناه لم يكن ذلك صحيحًا، واختاروا طباعته على أى حال".

- سئل زوكربيرج عما اذا كان سيتنحى عن رئاسة الشركة، فأجاب قائلاً: "هذه ليست الخطة".

- دافع زوكربيرج أيضًا عن كيفية إدارته للشركة، مؤكدًا أنه أدخل تغييرات جوهرية على المؤسسة على مدار العام، إذ قال: "إذا نظرت إلى فريق الإدارة فى نهاية عام 2018، فإنه يختلف تمامًا عما كان عليه فى بداية العام، وعلى الجانب المتعلق بالمنتجات والهندسة، قمنا بإعادة هيكلة الأشياء بالكامل".

- تحدث زوكربيرج عن أهمية التواصل بين الناس وقال: "أعتقد أن العالم سيواصل التحرك فى هذا الاتجاه، وسيواصل المزيد من الناس الحصول على صوت، وأعتقد أن هذا أمر جيد، وبالتأكيد ستكون هناك قضايا نحتاج إلى العمل عليها عبر الزمن، لكن أعتقد أنه بينما نفعل ذلك، لا يمكننا أن نفقد كل الأشياء الإيجابية حقًا التى تحدث هنا أيضًا".