شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 حقائق عن عطل فيس بوك وانستجرام وواتس آب.. أهمها "السيرفرات" السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت شبكة فيس بوك أمس من تعطل شمل العديد من خدماتها المختلفة بما فى ذلك الشبكة الرئيسية وماسنجر وانستجرام، إضافة إلى واتس آب أيضا، وقد خرجت الشركة فى بيان لها وقالت إن بعض إعدادات الخوادم كانت السبب وراء هذا الانقطاع الذى عانى منه المستخدمون حول العالم، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق حول انقطاع أمس كما يلى:

- تعطل فيس بوك فى تمام الحادية عشرة من مساء الثلاثاء، حيث بدأ المستخدمون يشتكون من تعطل فيس بوك.

- شمل العطل كلا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

- استمر انقطاع فيس بوك نحو 12 ساعة، وربما تكون هذه هى أطول مدة توقف فيها فيس بوك.

- لم يكن فيس بوك هو الوحيد الذى أصابه العطل، إذ امتد لمنصة انستجرام أيضا التى شهدت عطل مماثل.

- كما عانى العديد من المستخدمين من انقطاع خدمة واتس آب أيضا.

-"إعدادات الخادم" كانت هى السبب وراء انقطاع الخدمة، وذلك وفقا لبيان فيس بوك، حيث قالت:" تسببت إعدادات الخادم فى مشاكل متقطعة عبر جميع التطبيقات على مستوى العالم".

- اعتذر فيس بوك للمستخدمين أكثر من مرة على هذا الانقطاع للخدمة.

- المشكلة طالت المعلنين أيضا وليس المستخدمين فقط.

- فيس بوك ماسنجر تعرض للانقطاع مرتين أمس.