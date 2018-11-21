شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة حديثة: كوكب الأرض يبتلع ملايين الأطنان من الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن سحب كميات هائلة من الماء داخل باطن الأرض نتيجة للنشاط التكتونى، مع عدم قدرة العلماء على التأكد تمامًا أين ستذهب هذه الكميات الهائلة من المياه فى النهاية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، توصلت دراسة جديدة باستخدام أجهزة قياس الزلازل فى قاع المحيط عبر خندق ماريانا إلى أن مناطق الانجراف فى الأرض تسحب ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية المياه المقدرة سابقًا.

ووفقاً للحسابات الجديدة، فإن هذه الظاهرة تصل إلى 3 مليارات تيراجرام من الماء كل مليون سنة، فالتراجرام الواحد يعادل مليار كيلوجرام، وفقاً لتقرير "لايف ساينس".

فى الدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلة نيتشر، استخدم الباحثون بيانات من أكثر من عام التى تم جمعها بواسطة 19 جهاز قياس زلازل سلبى عبر خندق ماريانا، كما نظروا فى بيانات من سبعة أجهزة قياس زلازل بالجزر.

وقال كانداس ميجور، مدير البرامج فى قسم علوم المحيط فى مؤسسة العلوم الوطنية: "يظهر هذا البحث أن بعض المناطق تنقل المزيد من المياه إلى داخل باطن الأرض - على بعد أميال عديدة من السطح - مما كان يعتقد من قبل، كما أن الظروف القاسية للضغط ودرجة الحرارة تجعل الماء محصوراً فى الصخر".