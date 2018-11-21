"أمطار غزيرة وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس​

كتبت- مي مدحت:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءًا من غدٍ الخميس، يبدأ تغيير كبير في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية نتيجة تكون بعض السحب.
وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تستمر لمدة 3 أيام.
وتابع: "هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة ما بين من أربع لخمس درجات، اعتبارًا من الغد".
وطالب "عبدالعال"، سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة عند...
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