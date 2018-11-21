شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تكسب من صورك.. اعرف حسابك يساوى كام على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم تطبيق انستجرام، فعلى على الأرجح أنك تشاهد باستمرار الصور الإعلانية التى يتم نشرها وفقا لشراكة بين المستخدم والعلامات التجارية، ولكن الربح من التطبيق لا يقتصر على المشاهير والمؤثرين بل يمكنك ذلك أيضًا.

إذ أطلقت منصة MyVoucherCodes آلة حاسبة جديدة تسمح لك بحساب مقدار المال الذى يمكن أن تجنيه من حسابك وفقا لعدد المتابعين والتفاعل على الحساب، ولاستخدام الأداة الجديدة التى تحمل اسم Instaworth Calculator، قم ببساطة بإدخال رمز Instagram فى مربع البحث، واختر العملة التى ترغب فى رؤيتها.

وبعد ذلك أضغط على "انتقال"، وسيظهر لك كم يساوى حسابك، وهذا الرقم محسوب على أساس عدد متابعيك على التطبيق.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، يمكنهم تحقيق مبلغ ضخم على Instagram.

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