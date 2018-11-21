شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. فيس بوك "يعلق" على المنشورات بدلا منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تمر فيه شبكة فيس بوك بوقت عصيب بسبب عمليات القرصنة وبيع البيانات وغيرها من الاتهامات، فإنها لا تزال تواصل اختبار المميزات الجديدة للعملاء، ولعل أحدث ميزة تم رصدها على الموقع الإلكترونى تدور حول السماح للشركة بالتعليق على المشاركات بنفسها نيابة عنك.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فكما هو ملاحظ من قبل بعض المستخدمين، يقوم فيس بوك باختبار ميزة حيث يعرض تعليقًا يستند إلى خوارزمية معينة، ويتطلب من المستخدم فقط ضغطة زر واحدة لنشره، إذ أن هذه الميزة المستخدمة للرد على تعليقات فيس بوك تشبه إلى حد كبيرة ميزة "الرد الذكى" الموجودة بتطبيق Gmail جوجل، باستثناء أنه يتعرف على نوع المشاركة وينشئ ردودًا شائعة أكثر ملاءمة.

وحتى الآن ليس من المعروف ما إذا كانت فيس بوك ستقوم بتعميم هذه الميزة أم لا، مع ملاحظة أن هذه التعليقات الآلية لم تكن طويلة ولا تبدو وكأنها بشرية، ولكنها لا تزال خطوة جيدة للمستخدمين فى الوقت الراهن.