تكنولوجيا: أمازون ومايكروسوفت يعملون على إحضار مكالمات Skype إلى أجهزة أليكسا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون ومايكروسوفت منذ شهرين أن ميزة مكالمات Skype ستكون متاحة للجميع مع أجهزة أليكسا، ولكن لم يتم تحديد موعد إطلاق هذه الميزة الجديدة. ولكن بدءًا من هذا الأسبوع، ستتوفر ميزة مكالمات Skype على أجهزة أليكسا، مما سيسمح للمستخدمين بالاتصال بأي شخص على Skype أو الاتصال بالهواتف المحمولة والخطوط الأرضية فيما يصل إلى 150 دولة حول العالم.

وعلاوة على ذلك، ستقدم مايكروسوفت وأمازون 100 دقيقة من المكالمات المجانية كل شهر لمدة شهرين لأولئك الذين يربطون Skype بأليكسا.

إذا كنت تملك بالفعل جهاز أليكسا وحساب Skype، فإليك كيفية الاستفادة من هذه الميزة:

قم بإعداد جهاز أليكسا باستخدام تطبيق Amazon Alexa لنظام Android أو iOS.

أذهب إلى الإعدادات وانتقل إلى الاتصالات واختار Skype لربط حساباتك.

قم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب مايكروسوفت الذي تستخدمه على Skype.

وبمجرد اكتمال عملية الإعداد، يمكنك البدء في استخدام مكالمات Skype عن طريق قول “أليكسا، اتصلي بـ (اسم الشخص) على Skype” أو “أليكسا، اتصلي برقم (الرقم) على Skype”، ويمكنك أيضًا الرد على المكالمات باستخدام “أليكسا، أجيبي”.

وستتوافق هذه الميزة الجديدة مع الأجهزة التالية:

الجيل الأول من Amazon Echo.

الجيل الثاني من Amazon Echo.

الجيل الأول من Amazon Echo Plus.

الجيل الثاني من Amazon Echo Plus.

الجيل الثاني من Amazon Dot.

الجيل الثالث من Amazon Dot.

الجيل الأول من Amazon Show.

الجيل الثاني من Amazon Show.

Amazon Echo Spot.

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