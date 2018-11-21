Xiaomi تفتح 500 متجر دفعة واحدة مسجلة بذلك الرقم القياسي العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بفتح أول متجر لها في الهند في العام 2017. وواصلت الشركة توسيع سلسلة متاجرها شيئًا فشيئًا، ولكن الدفعة الأخيرة كانت كبيرة جدًا. في الواقع، لقد أعلن فرع شركة Xiaomi في الهند اليوم عن إفتتاح 500 متجر في آن واحد، وهذا ما خول للشركة تحقيق رقم قياسي عالمي جديد.

حدث هذا بالفعل في اليوم 29 أكتوبر، ولكن كانت الشركة بحاجة إلى تفقد كل شيء من قبل لجنة الأرقام القياسية العالمية المعروفة إختصارًا بإسم GWR قبل الإعلان رسميًا عن الإنجاز. وفي تغريدة على شبكة تويتر، وضح فرع شركة Xiaomi في الهند أن هذا التوسع يعد جزءًا من ” التجربة الجديدة ” للشركة في الهند حيث تهدف إلى توفير ” تجربة المتاجر الرئيسية ” للعملاء في المناطق الريفية.

ولدى الشركة الصينية أهدافًا أكبر للعام 2019، وتشمل فتح 5000 متجر جديد، وتوظيف أكثر من 15000 شخص في جميع أنحاء البلاد. وبطبيعة الحال، هذا الإنجاز الجديد يعطي صورة مثالية لأداء الشركة الصينية في الهند، فقد إتضح في الأونة الأخيرة فقط أن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من هذا العام تجاوز توقعات المحللين علمًا أنها أصبحت كذلك تقود سوق الهواتف الذكية في الهند.

قد تكون هذه المتاجر الـ 500 الجديدة وسيلة للوصول إلى القرويين في الهند، وهي إستراتيجية أنيقة للغاية بالنسبة للشركة لتعزيز فرص الوصول إلى المزيد من العملاء في السوق الأكثر نجاحًا للشركة.