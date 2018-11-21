ظهور تفاصيل جديدة حول الألوان التي سيأتي بها الهاتفين Galaxy F و Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - أشهر قليلة هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان عن تشكيلة Galaxy S10 والهاتف القابل للطي المعروف حاليًا بإسم Galaxy F، ولكن الشائعات والتسريبات تنتشر بالفعل، وحتى من تلك المصادر التي تحظى بمصداقية عالية. والآن، نحن هنا للحديث عن ألوان Galaxy S10، ومستشعر بصمات الأصابع وبعض المعلومات حول الهاتف Galaxy F القابل للطي.

سيكون هناك ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10، واحد مع شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش، وآخر مع شاشة منحنية الطرفين بحجم 5.8 إنش كذلك، في حين سيضم الطراز الثالث شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.44 إنش، ولكن هذا ليس جديدًا لأننا سمعنا ذلك من قبل. ومع ذلك، الشيء الجديد الذي بحوزتنا اليوم هي الألوان التي سيأتي بها Galaxy S10، والتي تشمل الأسود والأبيض والأصفر والأخضر، وبعضها على الأرجح ستكون متدرجة.

الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لأن هذه هي المرة الأولى التي ستستخدم فيها شركة سامسونج هذا النوع من مستشعرات بصمات الأصابع. لسوء الحظ، يؤكد التقرير الجديد بأن النسخة الأرخص من الهاتف Galaxy S10 ستضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب بدلا من الشاشة.

وستتضمن الطرازات الراقية من Galaxy S10 المزودة بالشاشات المنحنية الطرفين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. أما بالنسبة للهاتف Galaxy F القابل للطي، فمن المتوقع أن يضم ذاكرة داخلية بحجم 512GB ويحمل الإسم الرمزي SM-F900U. هذه المعلومة تعد بمثابة تأكيد آخر على صحة الشائعات السابقة. وبالنسبة لبعض الألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف، فهي تشمل اللونين الأسود والفضي.

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