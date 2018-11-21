شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أريان سبيس تطلق ثانى قمر صناعى مغربى لرصد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أريان سبيس الأوروبية لإطلاق الأقمار الصناعية إنها أطلقت اليوم الأربعاء صاروخا من جيانا الفرنسية يحمل ثانى قمر صناعى مغربى لرصد الأرض. وقالت أريان سبيس فى بيان على موقعها الإلكترونى إن شركتى تاليس ألينيا سبيس وإيرباص طورتا القمر الصناعى (محمد السادس-ب). وأضافت أنه سيستخدم بالأساس فى رسم الخرائط ومسح الأراضى والمتابعة الزراعية ومنع وإدارة مواجهة الكوارث الطبيعية ورصد تغيرات البيئة والتصحر إضافة إلى مراقبة الحدود والساحل. وأطلقت أريان سبيس، التى يملك مشروع مشترك بين إيرباص وسافران غالبيتها، أول قمر صناعى للمغرب لرصد الأرض واسمه محمد السادس-أ، فى نوفمبر الماضى.

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