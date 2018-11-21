‏‏باناسونيك تطلق خط الغسالات المصممة للعبايات‏

أعلنت شركة باناسونيك Panasonic عن إطلاقها خطاً جديداً من الغسالات المصممة خصيصاً لغسل العبايات Abaya Wash، والتي تستهدف النساء العربيات في إطار التزام الشركة الراسخ برضا عملائها في الشرق الأوسط، ويشمل الخط الجديد سبع موديلات، خمسة منها أوتوماتيكية بالكامل تعبأ من الأمام NA-S178، و ‏‎NA-S128‎، و ‏‏‎NA-S107، و ‏‎NA-S085‎‏، و ‏‎NA-127MB2، واثنتان تعبأ من الأعلى ‎NA-F130/150‎‏، مع تزويدها ببرنامج للغسل “بنعومة” حفاظاً على نعومة أقمشة العبايات، وتعكس هذه الخطوة التزام باناسونيك منذ تأسيسها قبل نحو قرن من الزمان بتقديم مساهمات مجتمعية إيجابية وتطوير باناسونيك لمنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية دون التفريط بالبراعة والجودة اليابانية منقطعة النظير.

‏وقال هيروكي سويجيما، المدير العام لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق:‏‏ “لطالما حرصنا عبر مسيرتنا الطويلة على تقديم منتجات مبتكرة من شأنها تحسين حياة الناس، وهو ما يشكل العمود الفقري لنجاح شركتنا. وسنواصل توفير منتجاتنا ذات الطابع المحلي والجودة اليابانية كما هو متوقع من علامة رائدة مثل باناسونيك”.‏

‏وتتمحور حملة تسويق الغسالات المصممة للعبايات، والتي تحمل شعار “نصون تفردك”، حول إدراك العلامة لمكانة العباية كواحدة من أهم مكونات خزانة المرأة العربية وأحد أبرز عناصر التعبير عن شخصيتها، حيث تعي باناسونيك فرادة كل عباية بكل ما تنطوي عليه من خيوط وتطريزات ولمسات تزيينية، ما يجعلها انعكاساً حقيقياً لهوية وذوق صاحبتها.‏

‏‎وتضمن الغسالات الجديدة بتصميمها المميز تنظيف العبايات بكل نعومة ولطف، على نحو يحاكي الغسيل اليدوي أو حتى أكثر نعومة، وذلك من أجل المحافظة على القماش والتفاصيل المميزة، ‏‎كما تعكس ميزة “غسيل العباية” التزام باناسونيك بتطوير حلول مبتكرة على الدوام.

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وعلق ‏‏كيسوكي ناكاغاوا، مدير التسويق الاستهلاكي لدى باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‏‏ على هذه النقطة بالقول: “تمثل هذه الميزة دليلاً جديداً على التزامنا بالابتكار والتجدد الدائمين، إذ نولي أهمية كبيرة لتصميم العبايات وأقمشتها الحساسة لضمان غسلها بكل إتقان وعناية، فضلاً عن إمكانية استخدامها لغسل أي ملابس ذات طبيعة مشابهة”.‏

‏وتقدم الغسالات الجديدة قيمة مضافة لأي بيت بمزاياها المتنوعة المناسبة لمختلف أنواع الملابس، مثل حوضها المصمم بشكل متموج، والنابض المزدوج، وميزة التوقف المؤقت وإضافة ملابس دون الحاجة لإعادة دورة الغسيل، فضلاً عن تصنيف خمس نجوم الرائد في الإمارات من حيث ترشيد استهلاك الطاقة، وتأتي كل غسالة مع كفالة لمدة 10 سنوات على المحرك لضمان مزيد من راحة البال للمستخدمين النهائيين.

‎ويتوفر خط غسالات باناسونيك المزودة بميزة غسيل العبايات لدى منافذ مختارة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.‏