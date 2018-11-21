تواصل شركة إل جي مسيرتها كإحدى الشركات الطليعية في تصميم أجهزة التلفاز المعتمدة على تقنية أوليد OLED، كما أنها تركز جهودها على البقاء في القمة لتحافظ على سمعتها كشركة رائدة بلا منازع في هذا المجال، وتتلقى إل جي كل عام العديد من الجوائز المرموقة التي تشهد على نجاحها في تحقيق مهمتها بابتكار أساليب جديدة لتصميم أجهزة التلفاز، وقيادة ثورة في نظرة الناس إلى جهازهم الترفيهي المفضل، ولا تمل شركة إل جي من البحث عن أساليب جديدة لمنح المستهلكين مستويات سينمائية من جودة الصورة ونقاء صوتي مذهل وهم مرتاحون في منازلهم.

وانتقلت إل جي من خلال تلفاز LG Signature OLED إلى المستوى التالي من أجهزة التلفاز مجسدة روح فن الحفاظ على الجوهر في التصميم لتصل إلى تحفة حقيقية، حيث يمتاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد بأناقة بالغة تكلل تقنيته المتقدمة لتجعله نظام الترفيه المنزلي فائق الفخامة، ويعتمد التلفاز على معالج الصورة المتقدم ألفا 9 المتوفر فيه حصرًا، وذلك لإنتاج جودة صورة لا مثيل لها من خلال قدراته الفائقة على رسم الصورة.

ويعزز ذلك تقنية العرض المتقدمة على الشاشة التي تنتج اللون الأسود بعمق مثالي وتعيد توليد الألوان بدقة مذهلة، بينما تقدم تقنيات دولبي فيجن ودولبي آتومس مدى ديناميكي عالي سينمائي للألوان بدقة 4K ومدى دينامكي عالي متقدم للألوان من تكنيكلر، وبهذا تتمكن إل جي من توفير أفضل ابتكاراتها التقنية للمستخدمين في جهاز تلفاز واحد يقدم لهم تجربة الترفيه المنزلي الفائقة التي لم يروها من قبل.

ولا تقل رشاقة التصميم الخارجي لهذا التلفاز وأناقته ونحافته امتيازًا عن قدراته السمعية والبصرية المتفوقة، ليثبت أيضًا التزام إل جي الثابت بريادة هذا القطاع، وعلق كيفن تشا، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وإفريقيا على ذلك فقال: “إنه قطعة فنية فريدة فعلًا، ويسرنا جدًا أن نتمكن من تقديمه لعملائنا هنا في جميع أنحاء الخليج”.

وإليك 5 أسباب تجعل LG Signature OLED أفضل ما يجسد روح فن الحفاظ على الجوهر في التصميم.إل جي تجلب السينما إلى منزلك عبر LG Signature OLED

جمال البساطة

تمنحك إل جي أفضل أسلوب للتركيز على ما تعرضه الشاشة دون أي عناصر تشتت انتباهك، حيث يعتمد تلفاز إل جي سجنتشر أوليد على تقنية أوليد OLED، وهي تقنية متقدمة بطبيعتها تنتج صورًا تخطف الأعين، إلا أن إل جي اختارت أن تعزز ذلك بأن جعلت جميع العناصر المزعجة تغرب عن وجهك، فلا حافة ولا كبلات ولا لوحة خلفية ثخينة، وهكذا أنتجت شاشة زجاجية فريدة تبدو وكأنها قطعة فنية تطفو على الجدار، وهو ما جعله يحمل لقب تلفاز “ورق الجدران” لأنه يحول الجدار إلى عمل فني.

وقال بالافي دين، المؤسس ومدير التصميم الإبداعي لشركة روار للتصميم الداخلي: “تمثل تجربة المستخدم المحور الأساسي للتصميم، وتمكنت إل جي في إل جي سجنتشر من الجمع بين الشكل والوظيفة لتكون النتيجة عملًا فنيًا حقيقيًا في قالب تلفاز”.

ذكاء فريد

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يعمل المعالج الذكي ألفا 9 في جهاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد على تحسين جودة الصورة إلى مستويات تتجاوز المألوف في الأجهزة التقليدية، ما ينتج صورًا واقعية تذهلك بألوانها الغنية ووضوحها وعمقها، ويشغل المعالج خوازمية متقدمة من أربع خطوات لتقليل الضوضاء في الصورة ما يحسن وضوح الصورة بشكل كبير، لتبدو أقرب من السابق إلى تصويرها الأصلي بأعمق درجات اللون الأسود الممكنة على التلفاز.

بينما تنتح قدرة التلفاز على عرض إطارات الصورة بمعدل عال يبلغ 120 إطار في الثانية إظهارًا مذهلًا للأحداث ذات الوتيرة السريعة ولقطات أفلام الحركة، وقال خالد شعفار، المؤسس والمدير لشركة كاسا للتصميم: “كي يكون المنتج ناجحًا، يجب أن يكون في تصميمه الإبداع والوظيفية اللازمين لتقديم قصة متكاملة، وجهاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد مصمم ليراعي الطبيعة البشرية. في الواقع إنه نظام ذكي يتعلم ويتطور كما نفعل نحن تمامًا”.

مدى ديناميكي عالي للألوان غير مسبوق

يتمتع جهاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد الجديد بقدرة على إظهار الصور بدقة 4K مع مدى ديناميكي عالي سينمائي للألوان، ما يعني أنك ستحظى بتجربة سينمائية مذهلة لم تختبرها من قبل على أجهزة التلفاز، ويستخدم التلفاز أيضًا خوارزمية محسنة لتعيين درجة اللون ديناميكيًا، وهي خوارزمية طورتها شركة إل جي لتحليل الصور لحظيًا وتحسينها إطار بإطار مهما كانت صيغتها الأصلية.

ويدعم جهاز التلفاز أيضًا تقنيات المدى الدينامكي العالي المتقدم من تكنيكلر ودولبي فيجن والمدى الدينامكي العالي 10 وإتش إل جي.

أفضل ما لدى دولبي

يدعم جهاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد مجموعة من تقنيات دولبي تشمل دولبي فيجن ودولبي آتموس ليكون أول جهاز تلفاز يقدم تجربة دولبي السينمائية المميزة في قلب منزلك، وتثمر هذه الشراكة عن صور عالية الجودة وصوتًا نقيًا تعيد إنتاج المحتوى عالي الجودة كما صوره مخرجه وأراده لتجسد جوهر الإبداع كما لم تشاهده من قبل.

بساطة التصميم والاستخدام

صممت الشركة جهاز تلفاز إل جي سجنتشر أوليد ليكون سهل التركيب والاستخدام مثلما توحي به خطوط تصميمه البسيطة، فمن خلال جهازه للتحكم عن بعد “ماجيك ريموت” ونظام تشغيله WebOS 3.5 يمكنك الوصول إلى مشاهد غامرة وتشكيلة واسعة لاحدود لها من المحتوى المميز من أهم مزودي برامج الترفيه مثل يوتيوب ونيتفليكس وخدمات البث الرئيسة وكل ذلك من خلال واجهة مركزية سهلة الاستخدام.

وقالت مهيرة عبد العزيز، مقدمة البرامج التلفزيونية في محطة إم بي سي: “الواضح أن إل جي تستمع إلى ما يريده المستهلكون وتهتم بالتفاصيل ولا شيء يشبه ذلك في السوق، ولا ريب أن تلفازها المعتمد على تقنية أوليد تحفة هندسية تفخر بها في أي منزل”.