شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تينسنت" تطرح الموسم الرابع من PUBG عبر تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "تينسنت" الصينية الشهيرة فى تحديث جديد للعبة PUBG التى تحظى بشعبية كبيرة حول العالم خلال الأشهر الماضية، ويضم التحديث الموسم الرابع من اللعبة ويحمل رقم إصدار 0.9.5، وعلى الرغم من أن عمليات النشر السابقة تتطلب توقف اللعبة، إلا أن الأخبار الجيدة هى أن هذا التحديث لن يتطلب من الخوادم الانتقال إلى وضع عدم الاتصال.

وقالت تينسنت على Reddit: "سنقوم بنشر تحديث للعبة دون وقف الخوادم، والرجاء التأكد من وجود مساحة كافية على جهازك وتنزيل التحديث عبر Wi-Fi، كما يفتح التحديث أيضًا موسم التصنيف الجديد وموسم Royal Pass".

وفى الموسم 4، يمكن للاعبين توقع بعض التغييرات المثيرة، بما فى ذلك تأثيرات الطقس الجديدة، وسكوتر جديد وبندقية أوتوماتيكية جديدة، كما سيمكن للاعبين إكمال المهام اليومية والأسبوعية لكسب النقاط وزيادة رتبتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستصل المزيد من الأسلحة النارية والأزياء النادرة والأوجه الجديدة للشخصيات وتسريحات الشعر.