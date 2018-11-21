شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة أليكسا من أمازون يمكنها الآن إجراء مكالمات "سكايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة "سكايب" المملوكة لشركة مايكروسوفت، أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات "سكايب" عبر أجهزة "أمازون اليكسا"، بكل سهولة ويسر فيما يصل إلى 150 دولة حول العالم، حيث يمكن الاتصال عن بعد عبر مساعد أمازون مع الأصدقاء فى جميع أنحاء العالم بمجرد قول "Alexa"، اتصل بأمى على Skype" على سبيل المثال.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فبالإضافة إلى الاتصال الصوتى والمرئى، يوفر سكايب أيضا قدرة عملاء أليكسا على الاتصال بأغلب الخطوط الأرضية وأرقام الهواتف المحمولة دوليًا باستخدام ميزة "Skype to Phone"، حيث تقدم سكايب ما يصل إلى 200 دقيقة مجانية من مكالمات سكايب إلى الهاتف فى حوالى 34 دولة.

ولإعداد اتصال سكايب، على المستخدم التوجه إلى الإعدادات، ثم communication، ثم يقوم بربط حساب سكايب الخاص به، ويمكن استخدام الأجهزة التى تدعم Alexa مثل Echo Dot لإجراء مكالمات سكايب الصوتية بدون استخدام اليدين حيثما يتوفر كل من Alexa وSkype، أو إجراء مكالمات فيديو Skype عالية الدقة من Echo Show وEcho Spot مباشرة.