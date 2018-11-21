تكنولوجيا: جوجل تُعلن عن إزالة إشعارات Calendar SMS في بداية عام 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان تطبيق تقويم جوجل سيفقد أحد أهم ميزاته بحلول اول أسبوع من عام 2019، فقد أعلنت شركة جوجل انه سيتم إزالة إشعارات SMS تمامًا من تطبيق تقويم جوجل بدءًا من 7 يناير 2019، ولكن يبدو ان هناك سبب وراء قرار.

نظرًا لأن تطبيق التقويم يقدم حاليًا إشعارات داخل التطبيق، فسيظل المستخدمون يتلقون إشعارات، بصرف النظر عن أجهزتهم أو اتصالهم. فلا يوجد داعي لإجراء أي تغييرات على تطبيق التقويم إذا كنت تتلقى حاليًا إشعارات عبر SMS، حيث سيتم استبدالها تلقائيًا بإشعارات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني.

وبغض النظر عما إذا كنت تستخدم آيفون أو هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، فسترى هذه الإشعارات الجديدة كإشعارات المناسبات إذا كان لديك تطبيق التقويم مثبتًا. كما سيتم أيضًا إرسالها كرسائل بريد إلكتروني في حالة إعداد إشعارات SMS للمناسبات الجديدة أو المناسبات التي تم تغييرها أو المناسبات الملغية.

وعلى الرغم من أنه من المرجح أن يؤدي إيقاف خيار الإشعارات عبر SMS إلى إحباط العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الميزة المحددة، إلا ان جوجل تقدم بدائل مناسبة على الأقل.

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