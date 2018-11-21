تسريبات جديدة تؤكد قدوم الهاتف Galaxy A8S مع شاشة مزودة بقطع صغير

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كانت شركة سامسونج تتجنب إستخدام الشاشات المزودة بالقطع في هواتفها الذكية لفترة طويلة جدًا، ولكن بعدما أعلنت عن شاشات Infinity-V و Infinity-U و Infinity-O الجديدة، فقد أصبح من الواضح أن الشركة الكورية الجنوبية عازمة الآن على إستخدام الشاشات المزودة بالقطع في هواتفها الذكية القادمة. ويشير أحدث تسريب إلى أن الهاتف Galaxy A8S الذي تم التشويق له مؤخرًا سيكون أول هاتف ذكي من شركة سامسونج يضم قطعًا على شكل الحرف U في الجزء الأوسط العلوي من شاشته.

يدعي المصدر بأن الصور الموجودة أدناه تخص الهاتف Galaxy A8S، وعندما تلقي نظرة عليها ستلاحظ وجود قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي. في الواقع، يبدو هذا القطع أصغر من القطع المستخدم في الهواتف الذكية الموجودة في السوق اليوم.





في الوقت الراهن، تشير الشائعات إلى أن الهاتف Galaxy A8S سيضم المعالج Snapdragon 660، على الرغم من أن هناك إحتمال أن نرى هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 710 الأكثر قوة أو حتى مع Snapdragon 675. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا بأن هذا الهاتف سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 128GB من الذاكرة الداخلية. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فقد تردد بأنها ستضم ثلاث كاميرات على غرار الهاتف Galaxy A7 2018.

من المرجح أن يكون الهاتف Galaxy A8S حصريًا للسوق الصيني في البداية. ومع ذلك، فلم يتم تأكيد أي شيء حول هذا الهاتف في الوقت الراهن، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

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