شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بندانة" ذكية للقضاء على دوار الحركة دون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة ناشئة عصبة رأس يمكن أن تقضى على دوار الحركة دون الحاجة إلى الأدوية، وأطلقت عليها اسم OtoTech ، إذ تصدر اهتزازات خفية لتغيير كيفية تفسير الدماغ للحركة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، فى حين أن الجهاز لا يزال فى المراحل الأولى للاختبار، يعتقد مبتكره، " صموئيل أوين"، أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة فى حالى استخدامه من قبل أفراد الجيش الذين يتم تدريبهم باستخدام الواقع الافتراضى.

وصممت OtoTech من ألياف معينة تقدم بيانات حول الحركة إلى العصب الدهليزى القوقعى ، الذى ينقل معلومات التوازن من الأذن الداخلية إلى الدماغ.

وقال أوين: "فرضية العمل هى أن الاهتزاز يسبب حافزا فوضويا يذهب إلى المخ، وفى مكان ما ربما المخيخ، هناك آلية تصفية تقوم بالتخلص من المعلومات غير الحسّية المستشعرة، لذا يعمل الجهاز على توليد ضوضاء بيضاء بحيث يتوقف جزء من الدماغ عن رصد المعلومات المتعلقة بالتوازن، ومع ذلك فإن الدماغ لا يزال يدرك أن الجسم يتحرك".

وأكد أوين أن OtoTech يقلل من دوار الحركة دون التأثير سلبا على التوازن أو الرؤية أو اليقظة أو أى عوامل أخرى.

تختبر جاكوار لاند روفر الجهاز ، فى الوقت الذى يبحث فيه الباحثون فى جامعة كوفنترى فى المملكة المتحدة وجامعة ميامى أيضًا كيف يمكن استخدامه لتقليل الدوار، إذ تم تطوير الجهاز فى البداية كطريقة لتقليل أعراض الدوار، لكن ذلك الهدف قد اتسع منذ ذلك الحين إلى تطبيقات محتملة فى الجيش والواقع الافتراضى ومناطق أخرى.