دو تدعو عملائها لتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم

حثت دو Du، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC، عملائها في دولة الإمارات على تسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2019 لتجنب تعليق أو إيقاف خدمات الاتصال التي يحصلون عليها، وذلك تماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، وبهدف تشجيع العملاء على البدء بتسجيل أرقامهم، سيحظى جميع العملاء الذين يجددون أرقام دو الخاصة بهم قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني بفرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة مكالارين McLaren 570S Spider.

ويمكن لعملاء دو أيضاً تحديث بياناتهم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق دو لتجنب إيقاف أو تعليق خطوطهم، وسيتم إبلاغ العملاء بشكل فردي للمسارعة في تسجيل أرقامهم عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث سيحتاج العملاء بعد ذلك لزيارة أي من منافذ دو الرئيسة لتسجيل أرقامهم.

وقال فهد الحساوي Fahad Al Hassawi، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الاتصالات: “تماشياً مع توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات وجهودها المتواصلة لحماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم، ندعو كافة عملائنا للمباشرة بتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم لضمان مواصلة الاستمتاع بخدماتنا بشكل طبيعي”.

وأضاف “لقد قمنا باتخاذ الاستعدادات الضرورية لتطبيق عملية تحديث بيانات قاعدة عملائنا، وهدفنا في دو هو توفير خدمات اتصال مميزة لكافة شرائح عملائنا مع التركيز على توفير تجربة استخدام فريدة من نوعها بالاعتماد على استراتيجيتنا الهادفة إلى جعل العميل محور كافة الخدمات والمنتجات التي نقدمها. وبهدف جعل هذه العملية أكثر إثارة وتميزاً عن سابقاتها يسعدنا الإعلان عن جوائز قيمة للعملاء الذين يسارعون بتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل الموعد المحدد وهو 31 يناير، ويمكن إجراء ذلك بسهولة عبر Du.ae”.

ويمكن للعملاء الذين لم يحدثوا بياناتهم في السابق وتم تعليق خدماتهم إضافة إلى العملاء الذين ينبغي عليهم تحديث بياناتهم حالياً زيارة أحد مراكز دو أو القيام بذلك عبر الإنترنت، كما يمكن للعملاء الإستفسار عن حالة بيانات بطاقة الهوية من خلال إرسال كلمة “Status” إلى الرقم 6664، وللحصول على مجموعة من الأسئلة الشائعة والأجوبة مع تفاصيل كاملة حول عملية التسجيل يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني.

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ويحتاج العملاء لتسجيل أرقامهم إلى الوثائق التالية:

• مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة: بطاقة هوية إماراتية صالحة صادرة من هيئة الإمارات للهوية.

• مواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة هوية إماراتية صالحة صادرة من هيئة الإمارات للهوية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو جواز سفر ساري المفعول لدول مجلس التعاون الخليجي أو بطاقة هوية خليجية سارية المفعول.

• المواطنون من غير دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين غير الإماراتيين: هوية إماراتية صالحة من هيئة الإمارات للهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو جواز سفر.

• المؤسسات أو الجهات الحكومية: بطاقة منشأة صالحة صادرة من وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.