تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير هاتف يضم 6 كاميرات ويدعم شبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من وول ستريت، عن تطوير العملاق الكوري لهاتف يضم 6 من الكاميرات، ويدعم شبكات الجيل الخامس، كما يتميز بشاشة 6.7 إنش.

يستمر التنافس بين عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير الهواتف الذكية بأفضل التقنيات التي تجذب قطاع أكبر من المستخدمين العام المقبل، وسامسونج لديها العديد من التطورات في إصدارات العام المقبل من الشاشات القابلة للطي في Galaxy F، والإصدارات المميزة من سسلسة هواتف Galaxy S10 الذي يضم براءة إختراع سامسونج في الشاشات.

إلا أن إبتكارات سامسونج للعام المقبل لا تنتهي عند هذا الحد، فمازالت الشركة تنافس عمالقة تصنيع الهاتف في دمج أكبر عدد من الكاميرات في الهواتف الذكية، حيث أكد تقرير وول ستريت على تطوير سامسونج لهاتف بحجم شاشة 6.7 إنش، يدعم شبكات الجيل الخامس ويدعم 6 من الكاميرات.

ومن المقرر أن تتوزع إعدادات الكاميرة ليضم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرة الأمامية في الهاتف، بينما يضم 4 من الكاميرات في الجهة الخلفية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يدعم التكبير حتى 5x ليحاكي تجربة التصوير التي جاء بها هاتف هواوي Mate 20 Pro.

ويتخطى حجم هذا الإصدار الذي يعرف بBeyond X حجم شاشة هاتف Galaxy Note9 الذي جاء بشاشة 6.4 إنش، كما يتخطى الحجم المتوقع لهاتف Galaxy S10 بلس الذي يطلق العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج تختص هذا الإصدار ببعض المواصفات.

يذكر أن تقرير وول ستريت جاء على ذكر هواتف Galaxy S10 أيضاً، حيث أشير إلى أن الإصدارات الجديدة يتم الكشف عنها رسمياً في منتصف شهر فبراير، كما أشير إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S10 بتقنية الشحن اللاسلكية بين هاتفي Galaxy S10 على غرار ما قدم في هاتف Mate 20 Pro.

كما جاء التقرير على ذكر هاتف سامسونج القابل للطي الذي يقدم العام المقبل وفقاً لماء جاء في التقرير بعنوان Galaxy Flex، لذا نترقب إصدارات سامسونج التي تقدم إلى الأسواق العام المقبل بمواصفات جديدة ومميزات تقدم للمرة الأولى من العملاق الكوري.

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