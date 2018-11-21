الإعلان عن OnePlus Roaming، وهي خدمة بيانات عالمية لا تتطلب شريحة الإتصال SIM

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة مثيرة للإهتمام، أعلنت شركة OnePlus للتو عن خدمة بيانات عالمية لا تتطلب شريحة الإتصال SIM مع النسخة التجريبية الأحدث من نظام OxygenOS. تقول الشركة بأنه على هذه الخدمة أن تعمل في ” معظم البلدان والمناطق “، على الرغم من أننا لا نملك قائمة البلدان حتى الآن.

هذه الخدمة تدعى OnePlus Roaming، ويمكن الوصول إليها من خلال الذهاب إلى الإعدادات، وبالضبط إلى خيار WiFi & Internet. من هناك، يمكنك شراء الخطط أو تفعيل الخطط التي قمت بشرائها فعلاً. ستختلف قائمة خطط البيانات وأسعارها حسب البلد الذي تتواجد فيه.

لاحظ أن الخدمة لا تدعم المكالمات الصوتية، فهي تقتصر على بيانات الإنترنت فقط، ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة اليوم لأن جميع تطبيقات الدردشة الرئيسية تسمح بإجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت. لا يتطلب هذا أيضًا وجود بطاقة SIM، لذا عملية الإعداد تكون سهلة للغاية.

خدمة OnePlus Roaming هي جزء من تحديث Open Beta 7 التجريبي للهاتف OnePlus 6. ويجب أن تصل هذه الخدمة كذلك إلى الهاتف OnePlus 6T في وقت ما أيضًا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستصل إلى أجهزة OnePlus القديمة مثل OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 3 و OnePlus 3T أم لا.

وبالعودة إلى الهاتف OnePlus 6، فهذا التحديث التجريبي الجديد يجلب معه كذلك التحسينات للفيديوهات من خلال ضبط الألوان للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يسمح لك أيضًا بتعيين بطاقة SIM المفضلة لجهات الإتصال والمجموعات، وإهتزاز الهاتف عند إنتهاء المكاملة، كما يتيح لك إعداد درج التطبيقات.

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