تطبيق Huawei 3D Moderator يجلب الواقع المعزز للهاتفين Mate 20 Pro و Porsche Design

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإطلاق تطبيق جديد يدعى Huawei 3D Moderator خصيصًا للهاتفين Huawei Mate 20 Pro و Huawei Mate 20 RS Porsche Design والذي يتيح لك الإستمتاع ببعض حيل الواقع المعزز الرائعة.

بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة الموجودة داخل الهاتفين Huawei Mate 20 Pro و Huawei Mate 20 RS Porsche Design والمعالج HiSilicon Kirin 980، يمكن لتطبيق Huawei 3D Moderator إجراء مسح لعنصر حقيقي واللعب معه داخل مجال الكاميرا.

يقوم التطبيق بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لعنصر في الحياة الواقعية بإستخدام الكاميرا الثلاثية الأبعاد الموجودة في الواجهة الأمامية لكلا الهاتفين المذكورين آنفا، وهي الكاميرا التي تشمل العديد من العناصر مثل مستشعر الصور الذي تبلغ دقته 24 ميغابكسل، وجهاز إسقاط النقاط، وجهاز إسقاط الضوء، ومستشعر القرب، ومستشعر الإضاءة المحيطة وكاميرا الأشعة تحت الحمراء. وتعمل هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد بالتزامن مع وحدتي المعالجة العصبية الموجودتين داخل المعالج HiSilicon Kirin 980. يجب أن يكون العنصر الذي تريد إحضاره إلى الواقع المعزز بطول يتراوح بين 15 سنتمتر و 25 سنتمتر. يقدم الفيديو أدناه عرضًا تقديميا لكيفية عمل تطبيق Huawei 3D Moderator.

أروع شيء في تطبيق Huawei 3D Moderator هو قدرته على تحريك العنصر الذي قمت بإجراء مسح له. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء العديد من الأعمال الإبداعية. عموما، تطبيق Huawei 3D Moderator حصري للهاتفين Huawei Mate 20 Pro و Huawei Mate 20 RS Porsche Design وسيكون متاحًا عبر متجر Huawei App Store على هذه الأجهزة.