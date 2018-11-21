تقرير جديد يسلط الضوء على الشاشات المستخدمة في طرازات Galaxy S10 الثلاثة القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة سامسونج تعد الجيل القادم من شاشات OLED والتي تطلق عليها إسم M9، وهي نفسها الشاشات التي سوف تستخدمها الشركة الكورية الجنوبية في طرازات Galaxy S10 القادمة.

ووفقا لهذا التقرير، فهو يؤكد من جديد بأنه ستكون هناك ثلاث طرازات من الهاتف Galaxy S10، واحد يضم شاشة مسطحة بحجم 5.8 إنش، والآخر يضم شاشة منحنية الطرفين بحجم 5.8 إنش كذلك، فضلا عن طراز ثالث يضم شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.2 إنش.

بالنسبة لموردي المواد، فقد قررت شركة سامسونج على ما يبدو العمل مع شركات جديدة للمواد الكيميائية العضوية في البكسلات الفرعية الحمراء والخضراء والزرقاء. وسيتم استخدام هذه المواد الكيميائية العضوية في الجيل M9 من شاشات OLED والتخلي عن المواد الكيميائية العضوية المستخدمة في الجيل M8 من شاشات OLED التي تم إستخدامها في هواتف Galaxy S9 و Galaxy Note 9.

وهناك معلومة أخرى مثيرة للإهتمام في هذا التقرير وهي أن المواد الكيميائية العضوية المستخدمة في شاشات Apple Watch الأحدث تندرج ضمن تصنيف LT2. وهذا يمكن أن يفسر الإختلافات بين شاشات AMOLED المصنعة من قبل شركة سامسونج المستخدمة في هواتف Galaxy وشاشات OLED المستخدمة في هواتف iPhone الحديثة.

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