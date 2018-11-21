تكنولوجيا: لأول مرة في تاريخ صناعة الهواتف الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هواوي تقدم تقنية ثورية في حماية الهواتف الذكية بمستشعر بصمة مدمج في شاشة Mate 20 Pro.

منذ أن أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك سلسلة هواتفها الرائدة Mate 20 Series في منتصف الشهر الماضي، التي تتضمن ثلاثة هواتف; Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X، أصبح هواوي Mate 20 Pro معروفاً لدي الأسواق العالمية بلقب ملك الهواتف الذكية، نظراً لما يحمله من إمكانيات ومزايا مبتكرة لم تشهدها صناعة الهواتف الذكية من قبل، مثل أن هواوي Mate 20 Pro يعد أول هاتف في العالم يأتي بمستشعر بصمة الإصبع مدمج في شاشة الجهاز.

ودائما تشيع أخبار تطوير تقنية بصمة الأصبع خلال السنوات الماضية في صناعة الهواتف الذكية، لكن لم يراها المستخدم تتجسد في أجهزة الهواتف الذكية، ونظرا لتفضيل مستخدمي الهواتف الذكية هذه التقنية المبتكرة، حرصت هواوي على تطوير مستشعر قارئ البصمة لتقديم تجربة استخدام تتسم بالأناقة والانسيابية. وهو ما جعل هذا الأمر حقيقة فعلية في هواوي Mate 20 Pro بتزويده بمستشعر قارئ لبصمة الإصبع مدمج في شاشة الهاتف، وهذا نابع عن أعمال البحث والتطوير التي تنفق عليها هواوي ما بين 10 و15 بالمائة من عائدتها في العام الواحد.

ويتميز هاتف Huawei Mate 20 Pro بمستشعر بصمة أصبع في قلب وصميم شاشة العرض. ويتسم بالأناقة وسهولة الوصول بجانب الدقة في التعرف على البصمات، حيث يتواجد ماسح بصمة الأصبع في الشاشة بمنطقة النصف السفلي للشاشة الهاتف وتصدر الضوء عند الحاجة. وإضافة لسرعة وكفاءة مستشعر بصمة الأصبع، فهو يلبي احتياجات المستخدمين ويخلق المزيد من المساحة من أجل تقديم أفضل تجربة أمنية للمستخدم.

والجدير بالذكر، أن هواوي تعد من الأوائل في تطبيق تقنية مستشعر بصمة الأصبع وحتى أنها الأولى في جلب هذه التكنولوجيا إلى أنظمة أندرويد، ومع إطلاق هاتف Huawei Mate 20 Pro حسنت هواوي من تصميم مستشعر بصمة الأصبع محققة مستويات ممتازة من الدقة والسرعة. وهو أمر مذهل يمنح المستخدمين المرونة والسرعة المطلقة في فتح قفل هواتفهم.