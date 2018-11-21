انخفاض حرارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي -كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن استقرار حالة الطقس مستمر على جميع المحافظات اليوم، ومتوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 27.

وأضاف شاهين، لمصراوي، الأربعاء، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض غدًا الخميس، متوقعًا سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، لتسجل الحرارة 25 درجة في القاهرة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من الجمعة والسبت المقبلين، تبدأ حالة عدم استقرار في الطقس،...