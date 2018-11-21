بهذه الطريقة واتساب يوجّه ضربة لسناب شات!

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب توجيه ضربة قاضية إلى منافسه الأبرز، تطبيق سناب شات، عبر إضافة ميزة جديدة من المتوقع أن تكون الأضخم هذا العام.

فبعدما تمكن واتسآب من إضافة مزايا أدت إلى ارتفاع عدد مستخدميه على حساب سناب شات، سيضيف ميزة جديدة تتلخص في إمكانية مسح الرسائل بعد فترة تتراوح من 10 ثوان إلى يوم كامل، وفقا لموقع "تيك كرانش" التكنولوجي الأميركي.

ويُعتبر حذف الرسائل أفضل من ميزة "الزوال الافتراضي" المتوافرة في "سناب شات"، إذ تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها لديه، بمجرد غلق نافذة الدردشة. ولم تحدد واتسآب بعد تاريخ إطلاق ميزتها الجديدة.



الجدير بالذكر، أن عدد المستخدمين النشطين في واتساب يبلغ 450 مليون شخص يوميا، مقارنة بنحو 188 مليون لسناب شات.

أما تليغرام فهو تطبيق المراسلة الفوري الوحيد، الذي يوفر حاليا ميزة المسح الذاتي للرسائل.