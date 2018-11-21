كيفية حل مشكلة تنزيل التطبيقات Download Pending في متجر جوجل بلاي

يعاني الكثير من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد من مشاكل عديدة مع متجر التطبيقات بلاي ستور ولعل أكثر هذه المشاكل تكرارًا هي مشكلة تعليق تنزيل التطبيقات download pending error.

فأنا أواجه هذه المشكلة كلما فكرت في تنزيل أو تحديث تطبيق على هاتفي في بداية الأمر خطر لي أن هذه المشكلة بسبب خطأ ما في الشبكة أو خطة بيانات الهاتف، ولكنه تتكرر أيضًا عند استخدام شبكة الواي فاي، لذلك كان لابد من إيجاد حل.

توصي جوجل بتوفير شبكة واي فاي Wi-Fi أو شبكة هاتف قوية لتنزيل تطبيقات بلاي ستور، ولكن في العديد من الحالات ليست سرعة الإنترنت هي المشكلة الحقيقية، كما أن المشكلة لايمكن حلها بإعادة تشغيل هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو البحث عن شبكة واي فاي أخرى، ولكن هناك طرق أكثر سهولة لحل مشكلة تعليق التنزيل، وهي كالتالي:

1- إيقاف التحديثات التلقائية وعمليات التثبيت المُعلقة

تكمن الفكرة الأساسية وراء تعليق التنزيل وعدم القدرة على تحديث التطبيقات هي أن النظام يضع الأولوية للتحديثات الأساسية وعمليات التثبيت للتنزيلات الحديثة، وللسماح بالتنزيل يجب إيقاف العمليات الأقدم أولاً، بمجرد الانتهاء من ذلك يمكنك الرجوع لتثبيت أو تحديث التطبيق الذي تريده مرة أخرى، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لإيقاف التحديثات التلقائية وعمليات التثبيت المُعلقة:

انتقل إلى بلاي ستور Play Store على هاتفك

على هاتفك اضغط على رمز القائمة المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليسرى ستظهر لك قائمة خيارات

اضغط على خيار التطبيقات والألعاب My apps & games

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار التثبيتات المُعلقة pending installations، ثم اضغط على زر إيقاف Stop الموجود بجواره

لتوفير مساحة على هاتف أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد من المستحسن دائمًا تعطيل التحديثات التلقائية والانتقال إلى التحديثات اليدوية.

2- احرص على وجود مساحة خالية من ذاكرة التخزين



إذا لم ينجح مسح قائمة التثبيتات المُعلقة وإيقاف التحديثات التلقائية في حل المشكلة، فعادة ما سيكون السبب هو عدم وجود مساحة تخزين كافية على جهازك، لذلك اتبع الخطوات التالية:

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انتقل إلى الإعدادات Settings على جهازك

على جهازك اضغط على خيار البطارية والتخزين Battery and Storage

تحقق من مساحة التخزين المتوفرة على جهازك

3- محو ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات لمتجر جوجل بلاي

توفر هذه الخطوة بداية جديدة للتطبيق ويمكن أن تُساعد في حل مشكلة صعوبة التنزيل أو تحديث التطبيقات.

انتقل إلى الإعدادات Settings على جهازك

على جهازك اضغط على خيار التطبيقات والإشعارات Apps & notifications

ا ضغط على الاطّلاع على كل التطبيقات See all apps

ضغط على مرِّر للأسفل حتى تصل إلى متجر جوجل بلاي Google Play ، اضغط عليه

، اضغط عليه اضغط على زر محو ذاكرة التخزين المؤقت Clear Cache

اضغط على زر مسح البيانات Clear Data

ويمكنك أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت للعديد من التطبيقات التي تستخدمها على جهازك باتباع نفس الخطوات السابقة، بعد اتمام هذه الخطوات أعِد فتح جوجل بلاي ثم حاوِل التنزيل مرةً أخرى.

قد تتسبب بطاقات SD أحيانًا في حدوث مشكلات التنزيل على متجر جوجل بلاي إذا لم يتم إعدادها بشكل صحيح، في مثل هذه الحالات أخرج البطاقة وأعد إدخالها،ولكن إذا لم تعمل مع فتوقف عن استخدام بطاقة SD على الفور على جهازك.

4- يمكنك تجاوز مشكلة تعليق التنزيل على بلاي ستور من خلال هذه الحيلة

يمكن دائمًا تجاوز مشكلة تعليق التنزيل من خلال التخلص من تطبيق بلاي ستور تمامًا، حيث يمكنك زيارة موقع متجر بلاي ستور الإلكتروني الرسمي على متصفح هاتفك وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك للوصول إلى التطبيق، بعد تحديد التطبيق في نافذة المتصفح، يجب عليك اختيار موديل جهازك لتنزيل التطبيق عليه.