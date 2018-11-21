فيسبوك وإنستاجرام يتوقفا عن العمل مع محاولات من الشركة لإصلاح العطل

أبلغ الكثير من مستخدمي موقع فيسبوك وموقع إنستاجرام عن مشاكل في الوصول إلى حساباتهم صباح اليوم الثلاثاء، وردت شركة فيسبوك من خلال منشور عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: ” نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى عائلة تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن”.

الجدير بالذكر أن هذا هو التوقف الثاني لموقع فيسبوك عن العمل خلال هذا الشهر، حيث عاني العديد من مستخدمي الموقع من صعوبة الوصول إلى حساباتهم منذ أكثر من أسبوع في بعض الدول أيضًا، في حين أعلن فيسبوك وقتها أن هذا التوقف كان بسبب اختبار روتيني للشبكة.

فيما أكدت اليوم صفحة مطوري فيسبوك على أن الشركة كانت على دراية بالمشكلة، حيث نشرت Marissa Hoek أحد مطوري فيسبوك أن الشركة “تواجه حاليًا مشكلات قد تتسبب في أن بعض طلبات واجهة التطبيقات البرمجية API requests قد تستغرق وقتًا أطول أو تفشل بشكل غير متوقع، ونحن نحقق في المشكلة ونعمل على حلها”.

كما هو الحال دائمًا انتشر وسم #FacebookDown ووسم #InstagramDown على موقع تويتر، بينما ارتفع وسم #FacebookDown إلى أعلى صفحة مواضيع المؤشرات العالمية trending topics page حيث انتقل إليه المستخدمون المحبطون لمشاركة مشاعرهم وخبراتهم حول توقف فيسبوك عن العمل.

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بينما كان فيسبوك بطيئا بشكل ملحوظ في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ولكن يبدو أنه كان يعمل بشكل جيد في نيويورك ولوس أنجلوس، في حين ذكر البعض في ولاية فرجينيا أن لديهم مشاكل مع إنستاجرام، في حين أن تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك بدأ على ما يرام.

وقد أظهر موقع Down Detector – وهو أحد المواقع التي تعمل على تتبع أداء مواقع الويب – أن فيسبوك واجه مشكلات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفي معظم أنحاء أوروبا الغربية.

كما أوضحت خريطة أداء موقع إنستاجرام أنه يعاني من نفس المشكلة، ولكن على مايبدو أن توقف موقع إنستاجرام كان منتشر أكثر على الساحل الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن فيسبوك يواجه العديد من المشاكل خلال هذا الشهر، فبالإضافة إلى توقف الموقع عن العمل أكثر من مرة لا تزال الشركة تقاوم مشاكلها الأخرى مع الحسابات المزيفة حيث حذفت أكثر من 100 حساب وهمي عشية الانتخابات النصفية الأمريكية، وتواجه أيضا عاصفة جديدة من الجدل بعد تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن كيفية تعامل قادة الشركة مع الخلافات بعد اختراق انتخابات عام 2016.