هواوي: Huawei Watch GT ترتقي بمعايير الأجهزة القابلة للارتداء

تمكنت شركة هواوي الرائدة عالميًا في ابتكار التقنيات من الارتقاء بمعايير الأجهزة القابلة للارتداء إلى مستويات جديدة من خلال إطلاقها ساعة هواوي وتش جي تي Huawei Watch GT، والتي تدمج في قلب الساعات الذكية الجديدة مفهوم سباقات السيارات جي تي GT، واشتق هذان الحرفان من العبارة اللاتينية جران تورزمو Gran Turismo، والتي تطلق على سيارات السباق الرياضية عالية الأداء.

وتعني هذه العبارة حرفيًا التجوال العظيم أو الرحلة الطويلة، ومثلما تتحمل تلك السيارات المنافسة الطويلة في السباقات القوية، فإن ساعة هواوي وتش جي تي Huawei Watch GT تصل إلى حدود غير مسبوقة فيما يتعلق بعمر البطارية بالمقارنة مع الساعات الذكية التقليدية، وذلك وفقًا للشركة، حيث تقود هذه الساعة المستخدمين إلى عصر جديد من قدرات التحمل في هذا النوع من الأدوات الإلكترونية.

ويمثل عمر البطارية الطويل للمستكشف والمغامر في مدن القرن الحادي والعشرين ركيزة لا غنى عنها في نجاح أي جهاز نقال أو الاستفادة منه بكفاءة عالية، وهو ما حققته شركة هواوي في ساعتها الذكية الجديدة وجعلته جزءًا من بنيتها الأساسية، مستلهمة فكرة الأداء العالي جي تي من تاريخ صناعة السيارات.

وكانت صناعة سيارات ذات محركات تتمتع بقوة عالية قد بدأت في ستينيات القرن الماضي، وعرفت باسم جي تي، وطرحت في السوق كنوع جديد من السيارات ذات المحركات صغيرة الحجم عالية الأداء كي تناسب القيادة لمسافات طويلة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتعرف شركة هواوي بحرصها المستمر على توفير أفضل التقنيات للمستخدمين ضمن أجهزة مبتكرة تتمتع بجودة فائقة كي تتيح لهم البقاء على اتصال بطرق عملية تحقق أكبر المنافع لهم، ويتجسد ذلك في ساعة هواوي وتش جي تي التي تستهلك طاقة منخفضة جدًا، بحيث أنها تعمل لأسبوعين قبل حاجتها للشحن من جديد.

كما تحمل الساعة تصميمًا خارجيًا مبتكرًا ينسجم مع مظهرها العصري، بحيث أنها تشبه سيارة رياضية عالية الأداء عبر دمجها للوظائف والمواصفات القوية ضمن جسم صغير بحجم 10.6 ميليمتر، ما يجعلها قادرة على تقديم قدرات فائقة ضمن تصميم يشبه ساعات اليد الكلاسيكية.

أهم مزايا هواوي وتش جي تي Huawei Watch GT:

شاشة أموليد عالية الوضوح مقاس 1.39 إنش عاملة باللمس وتوفر مساحة رؤية واسعة بدقة عالية.

استهلاك ذكي للطاقة يطيل استخدامها لمدة أسبوعين.

بنية ثنائية المحرك تقلل استهلاك الطاقة.

دقة عالية في تحديد المواقع عبر نظام جي بي إس.

مراقبة ذكية لمعدل ضربات القلب.

أوضاع مختلفة لتمارين رياضية متعددة.

نظام تدريب رياضي مدروس علميًا.

مراقبة يومية محترفة ومحسنة.