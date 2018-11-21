برج خليفة يقدم لزواره أجنحة كوليت ميلر

قدم برج خليفة Burj Khalifa لزوراه في دبي التركيب الفني الجديد “أجنحة”، والذي يعتبر واحداً من أكثر الأعمال ظهوراً في صور إنستاجرام على المستوى العالمي، وهو من إبداع الفنانة الشهيرة كوليت ميلر، إذ ظهر مشروع “أجنحة” المرسوم باليد للمرة الأولى في المنطقة على خلفية الألواح الزجاجية للطابقين 124 و 125 في قمة برج خليفة، وهي أعلى منصة مشاهدة في العالم.

ويمنح التركيب الفني الزائر “أجنحة” على خلفية مذهلة يرسمها الأفق العمراني لمدينة دبي بفضل واجهة البرج، وقامت كوليت ميلر برسم هذا العمل في 2012 في شوارع مدينة لوس أنجلوس، لينتشر بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم، حيث قامت برسم الأجنحة في كينيا وأستراليا وإنجلترا واليابان والصين وأوروبا وكوبا والمكسيك، وفي مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم الناس بالتفاعل مع “الأجنحة” ذات الأبعاد البشرية والتقاط الصور ومشاركتها مع الأصدقاء، ويشكل الطابق 125 بمحتواه تحية إلى الفنون والثقافة العربية، كما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالات بانورامية مفتوحة على المدينة من خلال المناظير المخصصة لذلك، ويمكن زيارة قمة برج خليفة لالتقاط صور رائعة تحلقون فيها مع “أجنحة” كوليت ميلر لنشرها على إنستاجرام، على أن تتوفر قريبًا مجموعة من المنتجات التذكارية المستوحاة من أجنحة العالم في متجر قمة برج خليفة.

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وتعتبر قمة برج خليفة من أبرز وجهات الجذب السياحي في دبي، وهي تقع في أطول مبنى في العالم، كما تقدم تجربة لا تضاهى وإطلالات بانورامية على أفق المدينة، وتم افتتاح قمة برج خليفة في الطابق 124 عام 2010، حيث استقبلت ملايين الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة مناظر رائعة من أعلى منصة للمشاهدة في العالم.

وتقدم الرحلة إلى قمة برج خليفة لمحة شاملة عن تاريخ وتطور المدينة، فضلاً عن برج خليفة نفسه، حيث تنقل المصاعد الزوار بسرعة فائقة تصل إلى 10 متر في الثانية، صعوداً إلى المنصة، ويمكن حجز تذاكر قمة برج خليفة وقمة برج خليفة سكاي عبر الموقع الإلكتروني، كما تتوفر التذاكر أيضاً عند مدخل قمة برج خليفة في الطابق السفلي من دبي مول.