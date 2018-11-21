شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أستراليون يطورون سوار لياقة بدنية مخصص للأبقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن العديد من شركات التكنولوجيا تطور أجهزة تعقب للياقة البدنية للسماح للبشر بالاحتفاظ بعلامة على نمط حياتهم، لكن الآن يبدو أن هذه الشركات قررت تغيير جمهورها المستهدف، حيث كشف تقرير جديد أن مجموعة من العلماء فى أستراليا قاموا بتطوير جهاز تعقب جديد للأبقار.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن الجهاز الجديد لا يعتبر جهاز تتبع اللياقة البدنية بالمعنى المعروف، إلا أنه يقدم مجموعة مماثلة من البيانات مثل ما نحصل عليه من الساعات الذكية، حيث تم صنع هذا الملحق الجديد والذى يتم تثبيته على أذان الأبقار من قِبل منظمة CSIRO (منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية) بالاشتراك مع شركة ناشئة تسمى Ceres Tag.

وأوضحت الشركة أن هدفها هو مساعدة المزارعين على تتبع موقع القطيع باستخدام تقنية الـ GPS، وبالإضافة إلى نظام تحديد المواقع، يحتوى السوار الجديد للأبقار أيضا على مقياس تسارع، لذا يدرك المزارعون عندما يكون هناك نشاط غير عادى، فيما قالت الشركة المطورة للسوار عبر موقعها الإلكترونى: "التكنولوجيا الجديدة، التى تأتى على شكل جهاز ذكى للأذن، تنتج بيانات مماثلة لتلك التى تقدمها الهواتف الذكية للمستهلكين، وباستخدام هذا الجهاز، يمكن للمزارعين تتبع مكان رعى قطعانهم، أو إذا هرب حيوان أو سُرق، وحتى الحركات غير العادية التى تشير إلى أن الحيوان يلد أو يمرض".

وتخطط كل من CSIRO وCeres Tag لإطلاق نسخ جديدة من السوار فى المستقبل، قد تكون أصغر فى الحجم وأخف وزنا كذلك.

وقال الدكتور إد تشارلى قائد المجموعة فى CSIRO "تركيزنا على التكرار فى المستقبل هو إنشاء علامة أصغر وأخف، بالإضافة إلى وظيفة إضافية مثل جهاز استشعار درجة الحرارة، والتى يمكن أن تنبه المزارعين إلى الأمراض فى مرحلة مبكرة"، وحتى الآن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا سيظل محدودا فى أستراليا أم أنه سيصل إلى البلدان الزراعية الأخرى أيضا.