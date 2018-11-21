سامسونج تعطينا نظرة خلف الكواليس عن الكيفية التي تختبر بها الأجهزة الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف عن منتجات شركة سامسوج أنها تمتاز بجودة عالية، وفي حالة إذا قررت إلقاء نظرة على الإختبارات التي تجريها الشركة الكورية الجنوبية لتلك المنتجات خلف الأبواب قبل عرضها للبيع في السوق للمستهلكين ستدرك أن ذلك منطقي. في الواقع، لقد قررت شركة سامسونج أن تكشف لنا اليوم عن مجموعة من الإختبارات التي تجريها على منتجاتها قبل عرضها للمستهلكين، وإليكم أدناه بعض من تلك الإختبارات :

1- مختبر جودة الصور





يتم إجراء الاختبارات في ظروف محكومة تحاكي كل من الأماكن الداخلية والخارجية باستخدام نماذج متدرجة من مشاهد الحياة الحقيقية. يمكن أن يأخذ نظام أشعة الشمس الاصطناعي الكاميرا من إختبار النهار إلى إختبار الليل، وهناك سيناريوهات محددة مثل شارع مضاء بالنيون.

تأخذ المجموعة أيضًا الهواتف خارجًا لبعض التصوير الواقعي. في نهاية المطاف، يتم تقييم السطوع ووضوح اللون، وضوضاء الصورة وعوامل أخرى.

2- مختبر الحرارة





في هذا الإختبار، يتم تشغيل الألعاب الثقيلة أو تشغيل الكاميرا لفترة طويلة، ويتم بعد ذلك تتبع الحرارة التي تولدها الهواتف الذكية بعناية بواسطة الكاميرات الحرارية. ليس فقط مقدار الحرارة، ولكن من أين تأتي أيضًا.

3- مختبر مقاومة المياه

تمتلك العديد من هواتف Galaxy تصنيف IPX8، لذلك يتم غمرها في مياه بعمق متر ونصف لمدة نصف ساعة. يتم اختبار الساعات الذكية والإسوارات الذكية من سامسونج في مستويات أعلى لضمان صمودها في وجه الضغط الناتج عن السباحة.

4- مختبر إختبارات السقوط





هذا إختبار مألوف، ويتم في هذا الإختبار كما تعلمون جميعًا على الأرجح إسقاط الهواتف من ارتفاعات مختلفة وعند زوايا مختلفة لاكتشاف المناطق الضعيفة في الأجهزة. توفر الكاميرات ذات معدل الإطار العالي أدلة حول كيفية جعل الجهاز أكثر قوة.

5- مختبر الصلابة

يتابع هذا المختبر اختبارات السقوط، ولكنه يختبر أيضًا قدرة الجهاز على مقاومة الضرر الذي يلحقه المستخدم، فهو يضغط بشكل متكرر على الأزرار ويستخدم كثيرًا المنافذ مثل منفذ الشحن ومنفذ سماعات الرأس، ويفتح ويغلق أدراج بطاقات SIM. حتى أن هناك اختبارًا يحاكي المالك جالسًا على الهاتف عندما يكون في جيبه الخلفي.

6- مختبر إختبار البيئة

لا يكفي الضغط على الأزرار فقط، فهل يتغير شكل الأزرار مع درجة الحرارة والرطوبة؟ لدى سامسونج مستخدمين في جميع البيئات، لذا تحاكي هذه الاختبارات المناخات من جميع أنحاء العالم. موظف يجرب الأزرار لتقديم بعض ردود فعل الإنسان الحقيقي.

7- مختبر الصوت

بمساعدة الدمى وأجهزة الكمبيوتر، يقوم هذا المختبر بفحص كل شيء متعلق بالصوت، بدءًا من الاتصال ( إما التحدث على الهاتف نفسه أو باستخدام سماعات لاسلكية ) وصولاً إلى نغمات الرنين. تُجرى الاختبارات في غرفتين، الأولى تزيل الضجيج الخارجي، والثانية تحاكي بيئة حقيقية.