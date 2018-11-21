هذا التطبيق يتيح لك ” إقراض ” عينيك للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية

فاطمة أيت طالب - دبي -

العالم مكان جميل، هناك العديد من المناظر الرائعة حولنا، ولكن هناك بعض الأشخاص في هذا العالم يعانون من ضعف البصر أو يفتقرون كليًا لهذه النعمة. ومع ذلك، على مر السنين بدأنا نشاهد العديد من التكنولوجيات الفائقة التي تهدف لمساعدة أولئك الذين يعانون من ضعف البصر.

أما وقد قلنا ذلك، فهناك تطبيق جديد يدعى “Be My Eyes”، والهدف من هذا التطبيق هو أنه يسمح للمستخدمين بـ ” إقراض ” أعينهم لشخص آخر قد يعاني من ضعف البصر. يتم كل ذلك على أساس تطوعي، فعندما يحتاج شخص ما لإستخدام هذا التطبيق، يتم إرسال إشعار إلى المتطوعين الذين يمكنهم الرد على محادثة الفيديو ووصف الأشياء الموجودة أمام أو حول الشخص الذي طلب المساعدة بإستخدام الهاتف الذكي.

يمكن أن يكون ذلك مفيدًا إذا إحتاج المستخدم إلى فحص أشياء مثل تاريخ انتهاء الصلاحية على الأطعمة، والتأكد من امتلاكه للمبلغ المناسب من المال، أو النظر إلى إشارات الشارع، أو تلقي بعض المساعدة في التوجيهات عندما يفقد الطريق. حتى الآن، يبدو التطبيق ناجحًا للغاية وقد تمكن حتى الآن من جمع حوالي 1.7 مليون متطوع، ويتم إستخدامه من قبل أكثر من 100 آلف مستخدم أعمى.

ووفقًا لمؤسِس التطبيق Hans Jørgen Wiberg، فإن الفكرة وراء التطبيق هي إغناء الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية عن الحاجة إلى إزعاج جيرانهم من أجل الأشياء الصغيرة. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا متطوعين أو تحميل التطبيق، فما عليهم سوى التوجه إلى الموقع الرسمي للتطبيق للحصول على التفاصيل.