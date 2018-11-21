المعالج Snapdragon 8150 يحطم جميع المنافسين في إختبار الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الإختبارات التي تعمل على قياس أداء المعالج المركزي أو معالج الرسوميات، فإن المعالجات الحديثة أصبحت تضم أيضا وحدات لمعالجة مهام الذكاء الإصطناعي. أما وقد قلنا ذلك، فقد يحصل المعالج Snapdragon 8150 القادم من شركة كوالكوم على المركز الأول، على الأقل في سوق هواتف الأندرويد.

في الواقع، لقد تم رصد جهاز أولي مزود بالمعالج Snapdragon 8150 يقدم ضعف أداء المعالج Snapdragon 845 الحالي، وضعف أداء المعالج HiSilicon Kirin 980 التابع لشركة Huawei كذلك. وبالحديث عن معالج Huawei الأحدث، فهو حصل على تحسينات عندما يتعلق الأمر بأداء الذكاء الإصطناعي مقارنة مع المعالج HiSilicon Kirin 970، ولكن عندما يتعلق الأمر بهذا الإختبار، فقد بدى أنه حصل على تحسينات طفيفة بنسبة 15 في المئة مما جعله يحقق نتيجة مماثلة تقريبًا لنتيجة المعالج Snapdragon 845.

الطراز المعالج الذاكرة العشوائية سنة الإطلاق الأندرويد نتيجة الذكاء الإصطناعي Qualcomm 8150 Dev Platform Snapdragon 8150 6GB 2018 9.0 22082 Mediatek P80 Dev Platform Mediatek Helio P80 6GB 2018 9.0 19453 OnePlus 6 Snapdragon 845 8GB 2018 9.0 12274 Huawei Mate 20 Pro HiSilicon Kirin 980 6GB 2018 9.0 12026 Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970 6GB 2018 9.0 8921 Google Pixel 3 XL Snapdragon 845 4GB 2018 9.0 6895 Mediatek P60 Dev Platform Mediatek Helio P60 6GB 2018 8.1 5767

هناك ملاحظة مهمة، فعلى الرغم من أن الهاتفين OnePlus 6 و Google Pixel 3 XL يستخدمان نفس المعالج Snapdragon 845 إلا أن نتيجة الهاتف OnePlus 6 كانت أعلى بكثير من النتيجة التي حققها الهاتف Google Pixel 3 XL، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هاتف جوجل يضم نواة خاصة للتعامل مع سحر معالجة الصور. لذلك، هذه النتائج هي موضع شك إلى حد ما.

ومع ذلك، فوجئنا برؤية المعالج MediaTek Helio P80 القادم من شركة MediaTek يحصل على المرتبة الثانية، فهو سجل نتيجة أعلى بكثير من المعالج Snapdragon 845، وهو في الواقع يقترب من النتيجة التي حققها المعالج Snapdragon 8150. ستكون هذه قفزة هائلة من المعالجين MediaTek Helio P60 و MediaTek Helio P70 الحاليين، فهناك تحسن بنسبة تصل إلى أكثر من 200 في المئة.